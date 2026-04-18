Sanremo, 'Diversamente Rally', dieci anni di emozioni: la giornata che mette al centro il sorriso dei ragazzi (foto)

È trascorsa quasi una settimana, ma l’eco di 'Diversamente Rally' continua a farsi sentire. Messaggi di stima, riconoscenza e affetto arrivano ancora oggi per una manifestazione che, nata una decina d’anni fa, mantiene intatta la sua forza: regalare emozioni autentiche ai ragazzi con disabilità, trasformandoli in co‑driver per un giorno.

L’idea fu — e resta — di Luca Fidale, presidente della Scuderia dei Fiori e titolare di 3F Competition, che allora portò nel Nord Italia la prima iniziativa di questo tipo, poi replicata altrove. L’obiettivo non è mai cambiato: offrire una giornata speciale alle associazioni del territorio, coinvolgendo giovani che, sapendo dell’evento, arrivano entusiasti. Il loro sorriso è la vera benzina di questa manifestazione. Quest’anno si è ricomposto anche il gruppo storico: Luca Fidale, Luca Oggiero, Franco Revelli, Alessandro Deveronico, insieme agli ufficiali di gara della XRallyTeamSanremo. A dare voce e ritmo alla giornata, lo speaker Agostino Orsino, la new entry Alessia Pavone e il DJ Ace. Un ringraziamento condiviso va agli sponsor che hanno sostenuto l’edizione: Costa Ligure, Bardahl, OMP, FGN Climatizzazione, 4 Mori Prodotti Tipici Sardi, Igea Soluzioni Ortopediche.

Fondamentale, come sempre, la presenza dei piloti, veri protagonisti accanto ai ragazzi. In testa l’ideatore dell’evento, Luca Fidale (Skoda Fabia), seguito da un gruppo affiatato di driver che hanno messo a disposizione auto, tempo e passione:

Maurizio Massa – Lancia Delta Integrale

Ferdinando Zito – Peugeot Rally4

Michele Lanteri – Peugeot 106

Michele Filardo – Panda Raid e 4x4

Marco Gangemi – BMW

Davide Durante – BMW

Angelo Filiberto – Renault Clio R5

Alessio La Cola – Renault Clio R5

Andrea La Cola – Renault Clio R5

Alessandro D’Ambrosio – Lancia Delta 16v

Ugo Pisano – Fiat Seicento Kit

Daniele Viale – Ford Escort ex Safari Rally

Roberto Brea – Talbot Lotus

Instancabile Mimmo Cannizzaro alle partenze, mentre dai box l’occhio vigile di Antonello Vivali e della Ruma Motorsport ha garantito sicurezza e coordinamento. Determinante anche la disponibilità di Portosole, che ha concesso l’area per allestire un mini‑circuito perfettamente adatto all’iniziativa. Un grazie particolare va alla responsabile Giovanna Mascolo, che ha reso possibile la realizzazione dell’evento in condizioni ottimali.

«Ammirare il sorriso dei nostri amici co‑driver è la ricompensa più grande» sottolinea Alessandro Deveronico, presidente della XRallyTeamSanremo, firmando i ringraziamenti finali. E alla fine resta ciò che rende “Diversamente Rally” un appuntamento unico: la gioia dei ragazzi, l’emozione dei piloti, la generosità dei volontari e la forza di una comunità che, ogni anno, sceglie di esserci.