Ventimiglia, cinema per i più piccoli: "Ratatouille" sbarca al teatro comunale (Foto)

Torna il cinema per i bambini al teatro comunale di Ventimiglia. Dopo il grande successo di Coco e de Il gobbo di Notre Dame, la rassegna cinematografica dedicata ai più piccoli prosegue, sabato 18 aprile alle 16.30, con Ratatouille.

"Una storia delicata e sorprendente, che racconta il valore dei sogni, il coraggio di essere se stessi e la forza di guardare oltre i pregiudizi, capace di ispirare e conquistare spettatori di tutte le età" - fa sapere l'Amministrazione comunale - "L'ingresso è gratuito".

Ratatouille vede come protagonista Remy, un topolino francese di campagna, che si trasferisce nel centro di Parigi, proprio sotto uno dei più lussuosi ristoranti della città, dove lavora il grande cuoco Auguste Gusteau. Grazie a lui verrà in contatto con il mondo dei ristoranti a cinque stelle. Il film ha ottenuto quattro candidature e vinto un premio ai Premi Oscar, una candidatura ai Nastri d'Argento, ha vinto un premio ai Golden Globes e ha vinto un premio ai Critics Choice Award.