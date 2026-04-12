Volto storico di Zelig e fenomeno del web, Bordighera ospita Andrea Di Marco

Sabato 18 aprile, alle 21, il Teatro Golzi di Bordighera ospita uno dei volti più amati della comicità nazionale: Andrea Di Marco.

Volto storico di Zelig e fenomeno del web, Di Marco, come noto, non è solo un comico e un musicista raffinato ma una vera e propria "sentinella" delle tradizioni locali. Fondatore del celebre Movimento Estremista Ligure, ha trasformato la difesa del territorio in una missione ironica e sferzante. Tra canzoni riarrangiate e monologhi taglienti, la sua battaglia scherzosa contro l’invasione dei milanesi e i tic del turista medio è diventata un manifesto della resilienza ligure: un omaggio viscerale alla Riviera che unisce generazioni diverse sotto il segno del mugugno creativo. Sul web è amatissimo e cliccatissimo.

A Bordighera Di Marco presenta in anteprima il suo nuovo spettacolo dal titolo "Bello, però…". giocando con la nostra irresistibile tendenza a trovare sempre una piccola incrinatura, quel dettaglio fuori posto che rovina l'idillio o lo rende ancora più divertente. Attraverso monologhi, canzoni e aneddoti personali, il comico genovese accompagna il pubblico in un viaggio tra le meraviglie e le miserie del quotidiano, mettendo a nudo i propri lati positivi — però… — e i propri errori, che a guardarli bene diventano spesso esilaranti. È un racconto che celebra la postilla e la parentesi che cambia il senso di tutto, perché in quel "però" si nasconde il vero cuore comico del mondo.

L'evento, a pagamento, è organizzato dall'associazione culturale Amici di Winter ed è inserito all'interno del contenitore "Winter in Spring 2026", rassegna promossa in memoria di Gulshan Antivalle e per le Donne di Pace nel Giardino dell'Anima (il Giardino Winter di Bordighera).