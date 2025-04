Sviluppo di strategie, gestione social e altro: Sanremo tra i vincitori del bando 'Italia Patria della Bellezza 2025'

Sanremo continua a puntare sul suo patrimonio culturale, grazie a un'importante sponsorizzazione del suo patrimonio culturale: il Comune ha infatti recentemente vinto il bando "fondazione Italia Patria della Bellezza 2025", attraverso il quale è riuscito a ottenere un servizio di consulenza gratuita nel campo della comunicazione e del marketing.

Nello specifico, Sanremo sarà affiancata da Publifarm, agenzia di pubblicità e social media, per un’attività strategica di city branding e di valorizzazione del patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale della città, attraverso cui dare ancora più risalto alle ricchezze che la città ospita.

Per il bando sono arrivate circa 200 candidature, tra le quali sono stati selezionati 26 vincitori (tra cui appunto Sanremo) che potranno beneficiare di ore lavoro di professionisti per sviluppare strategie, brand identity, loghi, per attivare un ufficio stampa e la gestione dei social network, potenziando il sistema di comunicazione crossmediale e pubblicitario, con l'obiettivo di diffondere sempre più l'immagine di Sanremo nel mondo.

“Aver vinto questo bando - dichiara l'assessore alla cultura Enza Dedali alla fondazione Italia Patria della Bellezza - significa molto per la nostra città, che vede così riconosciuto il suo ricco patrimonio storico, artistico, floricolo e musicale. Amata dai viaggiatori di un tempo e dai turisti di oggi, Sanremo ha visto succedersi bellezze artistiche e architettoniche che regalano grandi suggestioni, tra arte e cultura. Questo bando ci permette di valorizzare ulteriormente i siti di maggiore interesse e le personalità culturali di spicco, in un percorso suddiviso in progetti dedicati alla biblioteca, ai musei, a specifici percorsi musicali e alla più recente ricerca scientifica. Ringrazio gli uffici comunali che tanto si sono adoperati per il raggiungimento di questo risultato, che permette di promuovere con maggior forza le ricchezze culturali della nostra città”.