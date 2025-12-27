Finanziavano Hamas, Rixi: "Ambiguità di chi ha potere e responsabilità politica e morale"

"L’inchiesta raccontata dagli atti giudiziari è chiara: milioni di euro sono finiti ad Hamas, un’organizzazione terroristica riconosciuta come tale dall’Unione Europea. Questo è un fatto, non una lettura politica. Di fronte a dati di questo tipo, ogni tentativo di minimizzare, giustificare o relativizzare le azioni di Hamas contribuisce a legittimare il terrorismo". Lo dice in una nota il deputato e vice ministro al Mit Edoardo Rixi.

"Per questo le parole contano, soprattutto quando arrivano da chi ricopre ruoli internazionali e istituzionali" - sottolinea - "Figure come Francesca Albanese non parlano da semplici attivisti: l’ambiguità verso Hamas non è neutralità ma una responsabilità politica e morale che incide sul dibattito pubblico".

"L’Italia continuerà a stare dalla parte della legalità, della lotta al terrorismo e della netta distinzione tra la difesa dei diritti umani e la giustificazione della violenza” - conclude Rixi.