Politica | 27 dicembre 2025, 13:57

E' morta Fernanda Contri, il cordoglio dei parlamentari liguri del Partito Democratico

"Protagonista autorevole della vita istituzionale del nostro Paese"

I parlamentari liguri del Partito Democratico esprimono profondo cordoglio e vicinanza ai familiari per la scomparsa di Fernanda Contri.

"Protagonista autorevole della vita istituzionale del nostro Paese, la sua scomparsa lascia un grande vuoto" - dicono i parlamentari liguri PD Lorenzo Basso, Valentina Ghio, Alberto Pandolfo e Luca Pastorino - "Abbiamo perso un esempio prezioso di impegno civile e democratico".

"Avvocata, già membro del CSM, ministra nel Governo Ciampi e giudice costituzionale, di cui fu anche vicepresidente, ha servito le istituzioni con rigore, competenza e senso dello Stato", commentano i parlamentari liguri del Partito Democratico.

