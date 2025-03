Un carro sull'Italia, Vallecrosia e Camporosso si alleano per 'Sanremoinfiore 2025' (Foto e video)

Vallecrosia e Camporosso sfileranno insieme al Corso Fiorito di Sanremo, che andrà in scena domenica prossima, con un carro sull'Italia. "Europa in Fiore" è, infatti, il tema che è stato assegnato ai due comuni confinanti per 'Sanremoinfiore 2025'.

Si rinnova, perciò, anche quest'anno la collaborazione tra Vallecrosia e Camporosso, che si alleano nuovamente, per partecipare alla tradizionale sfilata dei carri che per l'edizione 2025 ha come tema “Riviera dei Fiori – Giardino d’Europa” . "Anche quest'anno rinnoviamo la collaborazione con il comune di Camporosso" - dice Pino Ierace, assessore di Vallecrosia, comune che ha concesso al gruppo carrista 'I Ruvinai' un contributo per far fronte alle spese extra per l’infioratura del carro fiorito - "Ringrazio l'assessore Rosella Gastaldo che sta lavorando con me e gli assessorati al Turismo e alle Manifestazioni, la compagnia 'I Ruvinai' e il presidente Vittoria Paone con la quale si è ormai instaurata una stretta e preziosa collaborazione. Anche quest'anno abbiamo contribuito economicamente alla realizzazione del carro".

Il carro fiorito, che sta prendendo vita in un capannone a Camporosso grazie al duro lavoro de 'I Ruvinai', rappresenterà i due comuni il 16 marzo. "E' un appuntamento molto sentito a Camporosso e per noi è un piacere partecipare" - afferma l'assessore di Camporosso Rosella Gastaldo - "Quest'anno renderemo omaggio al nostro passato con una rivisitazione di un nostro carro che sfilò nel 1961. Sarà decorato con migliaia di fiori freschi, come rose, orchidee, anthurium e, in particolare, preziosi garofani. Non abbiamo risparmiato sui fiori perché crediamo molto in questa tradizione e nella necessità di poterla tramandare. Grazie al lavoro e all'impegno de 'I Ruvinai' anche quest'anno siamo riusciti a presenziare al corso fiorito del comune di Sanremo che ringrazio per il sostegno che ci ha riservato. Ringrazio, inoltre, tutti i carristi e il comune di Vallecrosia, in particolare l'assessore Pino Ierace, per la fattiva collaborazione".