Sanremo: acquistabili online i biglietti delle tribune per il corso fiorito di domenica 16 marzo

Da domani (martedì 25 febbraio) sarà possibile acquistare on line i biglietti delle tribune per la manifestazione “Sanremoinfiore 2025”. I biglietti saranno acquistabili su "Sanremo Live and Love" nella pagina dedicata al Corso Fiorito al seguente link: https://www.sanremoliveandlove.it/sanremo-in-fiore-5/