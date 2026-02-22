Festival, Conti e Gazzoli si sfidano a basket, Pausini arbitro: ecco il nuovo murales a due passi dall'Ariston (Foto)

La settimana del Festival di Sanremo si arricchisce di un nuovo omaggio artistico nel cuore della città. A pochi metri dall’Ariston è comparso un murales firmato da J. Sale Art che unisce musica e sport in una scena ironica e dinamica: Carlo Conti e Gianluca Gazzoli si sfidano a pallacanestro, con Laura Pausini nel ruolo di arbitro.

L’opera, divisa in due pannelli, cattura immediatamente l’attenzione dei passanti. Sul lato destro Conti e Gazzoli sono raffigurati come due cestisti in piena azione sotto un canestro con la scritta “Festival di Sanremo”. Il riferimento alla passione per lo sport è evidente: Conti, alla guida della manifestazione, e Gazzoli, volto del podcast “Passa dal BSMT” e conduttore di Sanremo Giovani, condividono infatti un forte legame con il mondo sportivo e, in particolare, Gazzoli con la pallacanestro. Una passione che nel murales diventa metafora di sfida artistica e spettacolare, trasformando il campo da basket in un originale palcoscenico festivaliero.

Accanto a loro, in posizione centrale sull’altro pannello, Laura Pausini veste i panni dell’arbitro, elegante e autorevole, mentre sullo sfondo compaiono i volti degli altri coconduttori della manifestazione, raffigurati come ritratti incorniciati su un muro in stile urban.

Lo stile di J. Sale Art, riconoscibile per i tratti netti, i colori accesi e l’impostazione quasi fumettistica, rende l’opera vivace e immediata. Il murales gioca sul parallelismo tra palco e campo da basket: due mondi diversi, ma accomunati da competizione, talento e spettacolo.

In poche ore l’opera è diventata meta di foto e selfie, contribuendo ad arricchire l’atmosfera festivaliera che ormai si respira in ogni angolo del centro cittadino. Ancora una volta la street art si conferma linguaggio capace di raccontare l’attualità con ironia, trasformando un muro in una narrazione visiva della settimana più attesa dell’anno.

A due passi dall’Ariston, la sfida è già iniziata. Ma questa volta non si gioca solo sul palco: si gioca anche sul cemento, tra musica e basket, sotto lo sguardo attento di un’arbitra d’eccezione.