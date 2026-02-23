Casa Sanremo Writers, il cuore letterario della settimana del Festival

Nel cuore pulsante di Casa Sanremo Chateau d’Ax PalaItalia Enit, dove le note del Festival si intrecciano con i racconti di chi vive la creatività, la scrittura trova ogni anno la sua casa ideale nel Salotto Culturale Casa Sanremo Writers. È uno spazio denso di emozione, ascolto e scambio: un laboratorio vivo di storie, idee e contaminazioni. Qui, la parola non è mai semplice comunicazione: è il filo che unisce voci, pensieri, generazioni, restituendo alla cultura un ruolo centrale, tangibile, umano.

Casa Sanremo Writers è, a tutti gli effetti, il cuore letterario della settimana sanremese. Nato per dare voce a scrittori, editori e nuovi narratori, negli anni è diventato un punto di riferimento nel panorama culturale italiano. La sua forza è nella capacità di rinnovarsi continuamente, mantenendo però intatta la sua anima: un luogo dove la scrittura non è giudicata, ma accolta; dove la lettura diventa confronto; dove l’ascolto è un atto creativo. Ogni edizione è un caleidoscopio di incontri, presentazioni, concorsi e dibattiti. Al suo interno convivono format ormai iconici.

La Vetrina, palcoscenico per autori e Case editrici. Il Concorso Letterario di Casa Sanremo Writers, che dà visibilità ai talenti emergenti della narrativa; vanta due Sezioni: “Opere edite”, presieduta da Laura Delli Colli e “Racconti brevi”, presieduta da Lino Guanciale. Il progetto Eccellenze Italiane di Casa Sanremo che valorizza chi con il proprio lavoro contribuisce alla crescita culturale del Paese; gli eventi saranno moderati da Giuseppe Greco.

Rai Libri presenta “Ambasciatori della Lettura” a Sanremo, iniziativa nata per rafforzare il proprio impegno nella promozione della cultura della lettura.

In quest’atmosfera sospesa tra musica e parole, gli incontri si trasformano in esperienze emotive. Il pubblico non partecipa solo come spettatore, ma come parte viva del dialogo. Gli autori raccontano sé stessi attraverso le pagine, gli editori svelano il dietro le quinte del mestiere, i giornalisti aprono finestre di riflessione sul presente. La parola, qui, torna ad avere peso e sostanza. Mentre il mondo corre veloce, la lettura invita a rallentare, a comprendere, a sentire. Leggere significa attraversare la vita con occhi diversi; scrivere, significa restituire senso a ciò che sembra sfuggire. È un gesto di resistenza, di empatia, di consapevolezza. È incontrarsi su un terreno comune fatto di immaginazione e memoria. “Leggi e diventa la parte migliore di te!” non è solo un claim: è una filosofia di vita che anima ogni progetto firmato Casa Sanremo Writers.

All’interno del Salotto, le parole diventano anche strumento di formazione e inclusione sociale. Le numerose iniziative rivolte ai giovani promuovono l’educazione alla lettura e alla scrittura come chiavi di libertà, mentre i laboratori letterari coinvolgono scuole, accademie e associazioni culturali. Significativo è il dialogo con realtà fragili, come gli istituti penitenziari italiani, dove scrivere diventa un atto di riscatto. In quelle stanze chiuse, la pagina bianca si apre come una finestra: la parola esce, viaggia, libera.

Non meno importante è la fitta rete di collaborazioni con festival, premi e università, che negli anni ha trasformato Casa Sanremo Writers in un crocevia istituzionale per l’editoria nazionale. Qui si ritrovano autori, critici, giurati e lettori, tutti legati dalla stessa convinzione: la cultura non è un privilegio, ma un diritto che appartiene a chiunque desideri ascoltare o raccontare.

La sinergia più significativa è quella con Rai Libri, che ha portato le interviste e gli incontri con gli autori in diretta su RaiPlay, regalando a un pubblico vastissimo la possibilità di assistere virtualmente al Salotto Writers. Un successo mediatico che conferma come, anche nell’era dello streaming e dell’intelligenza artificiale, la parola scritta possa ancora affascinare e unire. Vedere gli autori dialogare con i lettori, ascoltare riflessioni in tempo reale, trasformare la presentazione di un libro in un racconto condiviso: tutto questo restituisce la magia dell’incontro tra mente e voce.

Le presentazioni de La Vetrina sono moderate dal giornalista Maurilio Giordana; alcuni appuntamenti sono affidati a Viridiana Myriam Salerno.

Le novità del 2026 amplificano ulteriormente questa visione. L’espansione della comunicazione attraverso Casa Sanremo TV e Radio Casa Sanremo (canale 254 del digitale terrestre, tramite Smart TV), la presenza di una redazione giornalistica interna, la nascita di una Casa Editrice e di Casa Sanremo Library, insieme ai canali social e alla nuova app gratuita, moltiplicano i punti di contatto con il pubblico. Casa Sanremo Writers cresce così come ecosistema integrato della cultura, in grado di raccontare la letteratura in ogni sua declinazione, dall’editoria tradizionale alle nuove forme di scrittura digitale. La parola scritta diventa esperienza sensoriale; lo spazio del Salotto, allestito con un’atmosfera sospesa tra salotto televisivo e caffè letterario, è lo scenario perfetto per farla risuonare. Tutto è costruito per mantenere viva l’attenzione sulla letteratura che diventa festa e riflessione allo stesso tempo.

Fino al 28 febbraio 2026, Casa Sanremo ospita alcuni incontri con autori di Rai Libri, trasmessi in diretta su RaiPlay dalle 17:30. Condurrà gli appuntamenti, la giornalista Grazia Serra. Interverrà il Direttore di Rai Libri, Adriano Monti Buzzetti, giornalista professionista, scrittore, saggista, e divulgatore culturale.

Sabato 21 febbraio ha inaugurato la serie di appuntamenti Lorenza Fruci, giornalista e manager culturale, con il libro Donne in onda. A settant’anni dalla prima trasmissione televisiva ufficiale della Rai il volume ripercorre alcuni fondamentali momenti della rappresentazione della condizione femminile nei programmi della tv pubblica.

Il 22 febbraio, Natalia Cattelani, amatissima cuoca e blogger, volto di “E’ sempre mezzogiorno” condotto da Antonella Clerici, ha guidato il pubblico nel profumo di casa con “I biscotti di casa”: una collezione di ricette autentiche, dolci e salate, che parla di affetti e memorie. Ogni impasto, ogni aroma, ogni pagina è un ritorno ai gesti semplici che uniscono le generazioni.

Il 23 febbraio sarà la volta di Federico Palmaroli, autore satirico e scrittore, noto come #lepiùbellefrasidiosho. Con “Awanagana” mette in scena un 2025 distorto e surreale, tra crisi mondiali, politica e linguaggio romano verace. Un ritratto ironico e irresistibile di un’Italia che non smette mai di sorprenderti.

Il 24 febbraio, Bruno Luverà, vicedirettore di Rai Approfondimento, presenterà “Amo le triglie di scoglio-Andrea Camilleri si racconta”, scritto con Vincenzo Mollica, un omaggio intenso e originale a Camilleri per il centenario della nascita, costruito attraverso le più significative interviste Rai. Un racconto ricco di umanità, memoria e impegno civile che restituisce la voce viva del Maestro.

Il 25 febbraio toccherà a Beppe Convertini con “Il Paese delle tradizioni”: un itinerario affettuoso tra feste popolari, riti e sapori italiani. Un diario di viaggio che difende le radici dall’oblio, unendo il volto moderno della TV alla memoria collettiva dei borghi.

Il 26 febbraio sarà dedicato a Giorgio Calcara con “Battiato svelato”, L’autore cura un saggio poetico e profondo sull’universo spirituale, musicale e filosofico di Franco Battiato. Tra interviste, aneddoti e testimonianze inedite, emerge il ritratto di un artista visionario.

Massimiliano Ossini, conduttore e scrittore, presenterà il 27 febbraio Oltre i limiti. Dall’Elbrus allo stretto di Messina, le sfide impossibili che diventano di tutti, un racconto di viaggio, fatica e conquista che va dal Caucaso allo stretto di Messina. Un libro che trasforma le sue esperienze in metafore della vita, mostrando come la vera vetta sia dentro ciascuno di noi.

Infine, il 28 febbraio, sarà la volta di Maria Latella con “Le parole del presente”, presentato in anteprima. Conduttrice di vari programmi, tra cui La Biblioteca dei Sentimenti, l’autrice anticipa a Sanremo il suo nuovo libro, che esplora le idee che stanno modellando il nostro tempo, un dialogo con sei protagonisti della cultura internazionale, tra letteratura, economia, media e pensiero critico.

In un’epoca dominata dai contenuti rapidi e dall’attenzione frammentata, Casa Sanremo Writers ribadisce il valore del tempo lento della lettura. Sedersi, ascoltare, sfogliare, pensare: sono gesti che diventano rivoluzionari. Ogni libro, ogni autore, ogni storia è un invito alla rinascita. Perché leggere non è mai solo assimilare, ma ritrovarsi interi nelle parole di qualcun altro. Così, tra il luccichio dei riflettori e il silenzio delle pagine, Casa Sanremo Writers rinnova la sua promessa culturale: trasformare Sanremo in un faro della parola scritta, dove l’Italia della musica incontra quella dei libri e il Festival si apre a un respiro più ampio, più profondo, più autentico. Casa Sanremo Writers 2026 è questo: un invito all’ascolto, una celebrazione della mente e dell’anima, un simbolo di pura rinascita culturale.

Di seguito, l’elenco delle firme de La Vetrina 2026: Melissa Gianesini, Franco Nicoli, Elisa Stella, Luigi Puccio, Rita Coruzzi, Lorenzo Aureli, Sara Colombo, Danila Trapani, Carmen Sergi, Veronica Madia, Saverio Iosca, Daniele Ossola, Ilaria Rita Bianconi, Carmine Pelosi, Pino Sozio, Laura Words, Paola Minussi, Francesca De Sio, Cristoforo De Vivo, Antonella Torres, Chiara Domeniconi, Carla Abenante, Giusi Russo, Giuseppe Cossentino, Giusy Grillo, Alessandra Esposito, Paolo Boccia, Marinella Brandinali, Fabio Marino, Leonardo Tomer, Lucia Nardi, Sonia Testa, Alessio Tanzi, Diego Cigolini, Antonio Scommegna, Monica Sabella, Luca Monaco, Simonetta Ronco, Costanza Drogo, Antonella Aversente, Danilo Zanotta, Annamaria Farricelli, Tommaso Tuccillo, Lucia Cerullo, Alessandro Perugini, Claudia Casadei, Margherita Bonfilio, Barbara Fabrizio, Silvia Roccuzzo, Silvia Franchini, Mary Mulazzani, Luigi Angelino, Morena Virgini, Antonietta Serino, Francesca Grassi, Annamaria Citino, Maria Teresa Cremonini, Furio Morucci, Ariela Tasca, Ilaria Baldanzi, Marco Greco, Eleonora Pancaldi, Giacomo Bernardi, Anna Vitiello, Antonella Maria Schirru, Floria Bufano, Lucia Spezzano, Annalisa Siano, Sonia Fanuli, Maria Rosaria Verrone, Antonella Prudente, Mario Antobenedetto, Linda Maccarini, Milena Cicatiello, Antonio Bonagura, Floriana Nappi, Barbara Chiarandà, Mariacarla Panariello, Barbara Berton, Alberta Bellussi, Alberto Torresan, Orsola Siciliani, Riccardo Mangiacapra, Giuseppe Tecce, Nicoletta Perrone, Elisabetta Pamela Petrolati, Saverio Ferrara, Alessia Vessicchio, Maria Mammola, Enio Drovandi, Brenda Libera Li Quadri, Claudio e Diana, Valeria Tramontano, J. Tomas Writer, Mario Altavilla, Carlotta Del Principe, Sossio Giordano, Assunta Tramonti, Nicoletta Teso, Silvio Maria Cantoro, Daniele Giuliano, Nicola Esposito, Samanda Pettinari, Elisa De Leo.