Musica | 23 febbraio 2026, 11:50

Il Centro Latte Faraldi celebra il Festival con una speciale etichetta dedicata ai bar di Sanremo

Un omaggio illustrato da Milko Dalla Battista per ringraziare chi ogni giorno accende la città: "Ogni canzone ha qualcosa di unico. Come la tua colazione"

In occasione del Festival di Sanremo 2026, il Centro Latte Faraldi sceglie di rendere omaggio a una delle anime meno visibili ma fondamentali della manifestazione: il mondo dei bar e della ristorazione.

Per celebrare l’evento musicale più seguito d’Italia, l’azienda – da sempre punto di riferimento nella fornitura all’ingrosso di latte e latticini per bar e ristoranti – ha realizzato una speciale etichetta celebrativa applicata a una bottiglia di latte destinata esclusivamente all’uso professionale.

L’etichetta, ideata come omaggio al Festival della Canzone Italiana, è firmata dall’umorista e illustratore Milko Dalla Battista, che ha saputo interpretare con ironia e leggerezza lo spirito della manifestazione, fondendo musica, quotidianità e sorriso.

Si tratta di un prodotto simbolico, pensato come gesto di ringraziamento per tutti gli operatori della ristorazione che, durante il Festival, contribuiscono in modo determinante a creare accoglienza, atmosfera e socialità per artisti, addetti ai lavori e pubblico.

La distribuzione avverrà nei bar della città, accompagnata da una piccola campagna di immagine che vuole parlare direttamente a chi ogni mattina accende le luci dietro il bancone e prepara la prima colazione della giornata.

Lo slogan scelto per l’iniziativa recita:
“Ogni canzone ha qualcosa di unico.
Come la tua colazione: il sorriso di chi la prepara e una melodia di latte.”

Un messaggio semplice e diretto, che mette in parallelo la musica e il gesto quotidiano della colazione, sottolineando il valore umano e relazionale del lavoro dei baristi, spesso invisibile ma centrale nella vita della città.

L’operazione si inserisce in una visione del Festival come fenomeno culturale e collettivo, che va oltre il palco dell’Ariston e coinvolge l’intero tessuto urbano e professionale di Sanremo.

«Volevamo dire grazie – spiegano dal Centro Latte Faraldi – a chi rende possibile, ogni giorno, quell’atmosfera speciale che durante il Festival diventa ancora più intensa. Il latte è un gesto semplice, ma carico di significato.»

L’ideazione della campagna è firmata da Alessandro Prevosto, mentre la realizzazione grafica dell’etichetta è opera di Milko Dalla Battista.

Un’iniziativa che unisce impresa, creatività e riconoscenza, con il sorriso come ingrediente principale.

Redazione

