Ventimiglia, debutto del Gruppo di Ottoni dell’Orchestra Filarmonica Giovanile: concerto sabato 6 giugno alle 21

Sabato alle 21, nel cuore del centro storico di Ventimiglia, il Centro Culturale San Francesco in Via Giuseppe Garibaldi ospiterà il debutto ufficiale del Gruppo di Ottoni dell’Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia. Il nuovo ensemble nasce nel 2026 con l’obiettivo di valorizzare il repertorio dedicato agli strumenti della famiglia degli ottoni, mettendone in risalto la ricchezza timbrica, la versatilità espressiva e la forte capacità comunicativa.

Composto da musicisti provenienti da esperienze bandistiche e orchestrali, il gruppo proporrà un programma musicale variegato che spazia dalla musica classica alle colonne sonore, dagli arrangiamenti contemporanei fino alle musiche della tradizione. Durante la serata, organizzata dal Comitato Pro Centro Storico con il patrocinio della Città di Ventimiglia e il supporto tecnico dell’Ufficio Manifestazioni, è previsto anche un momento di teatro leggero, con gli attori Lorena Bonifetto e Marino Longo.

L’ensemble è composto da:

Tromba e Flicorno Soprano: Mº Franco Cocco

Mº Franco Cocco Trombe: Mauro Bedini, Federico Bedini, Andrea Ficarra, Marco Ramoino, Riccardo Vescovi, Mirko Limon, Gabriele Cafagna

Mauro Bedini, Federico Bedini, Andrea Ficarra, Marco Ramoino, Riccardo Vescovi, Mirko Limon, Gabriele Cafagna Tromboni: Antonio Anastasio, Mauro Pace, Claudio Biancheri

Antonio Anastasio, Mauro Pace, Claudio Biancheri Eufonio: Davide Ramoino

Davide Ramoino Basso Tuba: Walter Di Filippo

Walter Di Filippo Pianoforte: Mº Eugenio Cocco

Mº Eugenio Cocco Batteria e percussioni: Valerio Rotella, Salvatore Pristerà

Valerio Rotella, Salvatore Pristerà Direttore: Mº Luigi Cocco

La partecipazione all’evento è gratuita e le eventuali offerte raccolte saranno interamente devolute all’Associazione ISAH – Fondazione ONLUS Centro di Riabilitazione Polivalente, a sostegno delle attività di riabilitazione e inclusione sociale.