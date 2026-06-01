Festa della Repubblica al Casinò di Sanremo: Celotto e Guerrini raccontano il voto del 2 giugno 1946 al voto 1946

Domani alle 15.30, al Casinò di Sanremo, si terrà la celebrazione ufficiale della Festa della Repubblica, inserita nel programma delle manifestazioni comunali. L’evento si aprirà con gli interventi delle autorità, per poi proseguire nell’ambito dei Martedì Letterari con la presentazione del volume “Viva il Re! Viva la Repubblica. 2 giugno 1946 La storia e le storie di un voto”, pubblicato da Mondadori, a cura di Alfonso Celotto e Giulia Guerrini.

Il libro, Viva il Re! Viva la Repubblica. 2 giugno 1946 La storia e le storie di un voto, ricostruisce il referendum del 1946 attraverso testimonianze dirette e analisi storiche, riportando alla luce emozioni, incertezze e speranze di un Paese chiamato per la prima volta a scegliere la propria forma di Stato a suffragio universale. Come sottolineano gli autori, “i centenari, veri protagonisti di questo libro, ci hanno emozionato, commosso, ispirato”, restituendo la memoria viva di una fase decisiva della storia italiana.

Il volume intreccia voci dei cittadini, ricostruzioni politiche e nodi giuridici, dalle contestazioni sui conteggi fino alle polemiche sui brogli e alle schede distrutte, offrendo un quadro complesso di un’Italia sospesa tra passato monarchico e futuro repubblicano. La serata si concluderà con il concerto dell’Orchestra Sinfonica, a suggellare una giornata dedicata alla memoria e ai valori fondativi della Repubblica italiana.