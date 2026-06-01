Due giorni di festa, musica e spettacolo: Vallecrosia al Mare pronta ad ospitare Remember 90 e Dance Tarantella (Foto)

Tutto pronto a Vallecrosia al Mare per la due giorni di festa, musica, spettacolo, food e beverage in piazza dell'ex mercato dei fiori. Sono, infatti, stati allestiti un palco e gli stand in cui si potranno trovare le prelibatezze che verranno preparate dai bar e ristoranti della città della famiglia.

Questa sera, l'1 giugno, dalle 21.30 andrà in scena 'Remember 90. The show', viaggio musicale negli anni ‘90 che per la prima volta sbarca in provincia di Imperia, mentre domani, il 2 giugno, dalle 21.30 vi sarà 'Dance Tarantella', dove la tradizione del Sud incontrerà le sonorità moderne per la prima volta in Liguria. La festa folk elettronica sarà, inoltre, animata dai ballerini dell'Urban Theory School. In entrambe le serate vi sarà un dj pre e post serata. Inoltre, dalle 18.30, l’area si trasformerà in un vero e proprio villaggio del gusto grazie al CIV di Vallecrosia al Mare. Cittadini e turisti potranno, infatti, scoprire e degustare eccellenze locali.

Gli eventi, proposti e organizzati dal consigliere comunale Mattia Petrini in collaborazione con l'Assessorato al Turismo del Comune e l'assessore alle Manifestazioni Deborah Mognol, daranno il via agli appuntamenti della stagione estiva 2026.