Ospedaletti, via libera alla convenzione per il recupero di via De Medici: lavori da quasi 290mila euro sul muro di sostegno

Il Comune di Ospedaletti ha approvato la bozza di convenzione relativa all’intervento di recupero e messa in sicurezza del muro di sostegno a valle di via De Medici, nei pressi della proprietà “Villa Clelia Margarethe”. La delibera riguarda un progetto complessivo da 288.629,56 euro, redatto dall’ingegnere Luca Siccardi, che prevede la demolizione e la ricostruzione dell’attuale muro di sostegno, giudicato in condizioni statiche critiche.

Secondo quanto riportato nella convenzione urbanistica allegata agli atti, il tratto interessato presenta “numerose fessurazioni visibili sul manufatto nonché sulla pavimentazione stradale”, oltre a “evidenti spanciamenti in elevazione e distacchi di muratura”, elementi che indicherebbero “un lento ma graduale movimento verso valle del paramento murario”. L’intervento nasce dalla disponibilità manifestata dalla proprietaria dell’area confinante con la strada, la signora Matta-Echaurren Urraka Alisee Alizia, residente a Milano, che ha comunicato al Comune la volontà di procedere al rifacimento del muro lungo il tratto prospiciente la propria proprietà.

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova opera di sostegno in calcestruzzo armato, successivamente rivestita in pietra, dimensionata per sostenere i carichi stradali previsti dalla normativa vigente. Nel dettaglio, il quadro economico approvato dal Comune prevede lavori per oltre 204mila euro, ai quali si aggiungono spese tecniche, IVA, oneri di sicurezza, coordinamento e somme accessorie fino a raggiungere l’importo complessivo di 288.629,56 euro. L’amministrazione comunale parteciperà alle spese dell’intervento con un contributo massimo di 50mila euro lordi, suddiviso in due tranche da 25mila euro ciascuna: la prima al raggiungimento di uno stato avanzamento lavori pari almeno a 50mila euro, la seconda al termine dell’intervento, dopo il collaudo statico e la verifica della regolare esecuzione delle opere.

La convenzione stabilisce inoltre che il soggetto attuatore dovrà gestire l’intervento nel rispetto del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, garantendo procedure corrette sia per l’affidamento dei servizi tecnici sia per l’esecuzione dei lavori. Tutti i costi eccedenti il contributo comunale resteranno a carico della proprietà privata. Soltanto dopo l’approvazione del certificato di regolare esecuzione dell’opera, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria passeranno invece in capo al Comune di Ospedaletti.