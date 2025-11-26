La palestra della ciclabile torna al centro del dibattito: giovedì il confronto in Consiglio comunale

La nuova palestra realizzata lungo la pista ciclabile di Ospedaletti sarà nuovamente al centro della discussione politica. L’impianto, ormai pronto a entrare in funzione, approderà infatti tra i punti del Consiglio comunale di domani, dove verrà affrontata un’interpellanza del gruppo di minoranza “Ospedaletti Insieme” dedicata alla sua gestione e allo sviluppo futuro.

L’attenzione dell’aula cade su un progetto che, nel frattempo, ha compiuto un passo concreto: l’apertura al pubblico è stata fissata per il 1° dicembre, data confermata dall’amministrazione comunale al termine della riunione operativa del 17 novembre con le associazioni sportive del territorio. Una giornata che ha formalizzato i primi accordi, dando il via alla definizione del calendario attività. Ad oggi sono quattro le associazioni che hanno già ottenuto spazi e orari all’interno della struttura, impegnando buona parte delle fasce disponibili. I corsi previsti includono yoga, danza per bambini, attività a corpo libero e discipline orientate al benessere. Una scelta coerente con la sala, attualmente priva di attrezzature specifiche ma perfettamente adeguata alle attività motorie leggere.

L’assessore allo Sport e al Turismo, Simona Cecchetto, aveva infatti confermato l’imminente avvio e descrive il clima positivo che ha accompagnato la visita effettuata con le prime insegnanti: “La palestra sarà attiva dal 1° dicembre. Abbiamo già quattro associazioni che copriranno molte ore, ma siamo disponibili ad accogliere nuove richieste. Ieri abbiamo visitato gli spazi insieme alle insegnanti e c’era molto entusiasmo. Per ora partiremo per un anno, poi rinnoveremo l’utilizzo fino al completamento della seconda parte della palestra”.

La struttura costituisce il primo elemento operativo del più ampio Parco Outdoor e Fitness, finanziato dalla Regione Liguria. L’amministrazione punta a non lasciare inutilizzato uno spazio già ultimato, permettendone un utilizzo immediato mentre prosegue la progettazione della seconda palestra indoor e delle altre dotazioni che saranno candidate al prossimo bando PNRR dedicato allo “Sport e inclusione sociale”. Domani sera il tema tornerà dunque in aula, dove la maggioranza sarà chiamata a rispondere alle domande e alle osservazioni del gruppo “Ospedaletti Insieme”: un passaggio che offrirà ulteriori chiarimenti sugli scenari futuri e sulle strategie di gestione della nuova struttura.