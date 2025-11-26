Ventimiglia, Myriam Campo è il sindaco dei giovani cittadini (Foto e video)

Myriam Campo è il sindaco dei giovani cittadini di Ventimiglia. Il primo sindaco donna della città è stata, infatti, eletta, vincendo il ballottaggio contro Clarissa Cutuli, nel pomeriggio odierno, nella sala consiliare del Comune insieme al consiglio dei giovani cittadini che risulta essere composto da Ginevra Boeri, Matilda Mariani, Alice Amarella, Tommaso Lanziani, Dora Barisciano, Hasan Hima, Demetra Bosco, Omar Zhari, Maria Musacchio, Claudio Borfiga, Serena Sammaritano, Lucrezia Bruna, Arjei Luca, Enea D'Eusebio, Alice Mekka, Samia Aderojui, Samuele Ferretti, Isotta Gazzani, Emma Assante Di Cupillo, Gabriel Morabito, Marilù Bonadonna, Diego Restivo, Mario Neghina, Myriam Campo, Marc Andrea Ballestra, Clarissa Cutuli, William Penzoni e Rebecca Conolache.

Ogni studente, a turno, ha preso la parola e si è presentato esprimendo idee, progetti e obiettivi per migliorare scuola e città. In seguito, tutti i presenti hanno votato il sindaco tra i candidati sindaco. A pari merito vincono Myriam Campo e Clarissa Cutuli, è stato così necessario fare un ballottaggio. Scelto il sindaco è stato poi votato il presidente del consiglio dei giovani cittadini. Tra i candidati ha vinto Alice Amarella. Nominate, infine, le commissioni consiliari permanenti.

Un progetto partito in seguito alla delibera di consiglio comunale del 30 aprile scorso che ha approvato il regolamento per l'istituzione e il funzionamento del consiglio comunale dei giovani cittadini, approvato all'unanimità anche in consiglio comunale. "Non ho messo la Giunta perché volevo che fosse un progetto educativo" - dice l'assessore Milena Raco - "Ognuno di voi farà parte di una commissione e potrà portare avanti progetti".

"Ventimiglia dimostra che può crescere" - afferma il presidente del consiglio comunale Roberto Nazzari - "Benvenuti e buon lavoro. Al sindaco e al presidente eletti faccio i complimenti. Troverete sempre le porte aperte".

"Forza ragazzi, siete il futuro della città" - dichiara il vicesindaco Marco Agosta.

"E' la vostra giornata. E' il vostro momento" - sottolinea il consigliere comunale Franco Ventrella - "Buon lavoro e buon proseguimento".

"Il sindaco, gli assessore e i consiglieri vi hanno dato il benvenuto perché il futuro è vostro e quindi dovete, a mio parere, cercare di portare le vostre esperienze quotidiane da ragazzi" - aggiunge il consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino - "Dovete essere da stimolo. Dovete portare idee fresche tra i vari problemi che la città ha. In bocca al lupo".

"La città è bellissima e ha grande potenzialità ed è fondamentale perché voi siete il futuro, cercate di portare idee innovative perché la città ne ha bisogno" - commenta il consigliere comunale di minoranza Alessandro Leuzzi.

Sabato il sindaco dei giovani cittadini presenzierà al suo primo evento cittadino indossando la fascia tricolore insieme al sindaco Flavio Di Muro.