Mercato annonario di Sanremo, i commercianti promuovono il recente operato del Comune: "Finalmente qualcuno ci ascolta"

"Finalmente si vede un'attenzione vera nei nostri confronti". È questo il sentimento che emerge con forza tra gli operatori del mercato annonario di Sanremo, dove negli ultimi mesi si è registrata una rinnovata attenzione da parte dell'amministrazione comunale verso una struttura che da tempo chiedeva interventi e maggiore ascolto.

I commercianti evidenziano come diverse criticità siano state affrontate attraverso lavori di manutenzione e sistemazione, accompagnati da un dialogo più costante con l'assessore ai Mercati Silvana Ormea, che ha assunto la delega nel dicembre scorso. Un cambio di passo percepito positivamente dagli operatori, che sottolineano una presenza istituzionale più concreta rispetto al recente passato.

A rafforzare le prospettive di rilancio della struttura contribuisce anche l'affidamento della redazione del Documento di fattibilità delle alternative progettuali, considerato un passaggio fondamentale in vista di futuri interventi di riqualificazione.

Tra i commercianti che esprimono soddisfazione c'è Mimmo Alessi (anche presidente cittadino di Confesercenti), che non nasconde il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dall'assessore: "Abbiamo finalmente un assessore che ci segue – afferma – Fin da subito si è impegnata a occuparsi del mercato e sta mantenendo quanto promesso". Alessi ricorda gli interventi realizzati negli ultimi mesi, dalla sistemazione delle griglie anti-allagamento all'installazione di nuove lampade per migliorare l'illuminazione, fino alla pulizia del soffitto. "Sono stati eseguiti lavori anche sulle grondaie esterne e si stanno preparando iniziative che vedranno la luce durante l'estate. Oggi posso dire che il mercato è seguito e che l'assessore è presente e conosce bene la realtà della struttur"».

Più prudente, ma comunque positivo, il giudizio di Riki, che evidenzia l'importanza di essere finalmente ascoltati: "Non so ancora quale sarà il risultato finale, ma ora c'è qualcuno che ascolta le nostre esigenze", spiega. Pur riconoscendo il lavoro dell'assessore, il commerciante manifesta preoccupazione per gli ostacoli burocratici che potrebbero rallentare o impedire la realizzazione di alcuni progetti. "Tanto di cappello alla Ormea per quello che sta facendo. La mia preoccupazione riguarda soprattutto i meccanismi amministrativi che spesso bloccano le iniziative. Tuttavia, almeno oggi si percepisce una presenza concreta"».

Anche Antonietta Gulloni sottolinea il miglioramento della situazione rispetto al passato: "Stanno effettuando pulizie e vari interventi e l'assessore è decisamente più presente rispetto a prima", osserva. La commerciante guarda però anche alle prospettive future, in particolare alle possibili modifiche del regolamento del mercato. "Speriamo che si possa arrivare alla somministrazione all'interno della struttura. Sarebbe una scelta importante, capace di aumentare l'attrattiva per i turisti interessati a degustare prodotti locali e vivere un'esperienza più autentica".

Le parole degli operatori restituiscono dunque l'immagine di un mercato che, pur tra difficoltà e attese, vede riaccendersi la fiducia grazie a interventi concreti e a un dialogo più diretto con l'amministrazione comunale. Resta ora da verificare come i progetti annunciati e le future scelte amministrative riusciranno a tradursi in un rilancio duraturo di uno dei luoghi simbolo del commercio cittadino.