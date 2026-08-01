CNA, Gattini: “In Liguria più della metà dei comuni senza un presidio bancario territoriale"

In dieci anni l’Italia ha perso più di un terzo degli sportelli bancari. Tra il 2015 e il 2025 la rete è scesa da 30.258 a circa 19.140 filiali: oltre 11mila presìdi in meno, con una contrazione del 36,7%. Da un’analisi della CNA nazionale emerge che nel 2015 risiedevano in comuni privi di sportello circa 2,26 milioni di persone, il 3,8% della popolazione italiana. Nel 2025 il numero è salito a 4,84 milioni, pari all’8,2% dei residenti. In dieci anni la popolazione coinvolta è quindi più che raddoppiata, con un aumento di quasi 2,6 milioni di cittadini.

Anche il numero dei comuni senza banca è cresciuto sensibilmente: dai 2.251 del 2015 a circa 3.456 nel 2025. Oggi quasi il 44% dei comuni italiani non dispone di una filiale. In Liguria la percentuale è più alta: su 234 comuni più della metà, 135, non hanno più un ufficio di riferimento nel proprio territorio e la percentuale è del 57,7%. La nostra regione è la sesta in Italia per numero di comuni senza sportello bancario.

Il fenomeno è fortemente concentrato nei territori di minore dimensione. Oltre il 96% dei comuni senza sportello ha meno di 5mila abitanti e, tra quelli con meno di mille residenti, nove su dieci sono privi di una banca. La desertificazione bancaria assume inoltre una marcata dimensione sociale: nei comuni senza sportello vivono quasi 1,28 milioni di persone con almeno 65 anni e oltre 643mila con più di 75 anni. Gli anziani rappresentano il 26,3% della popolazione coinvolta, una quota particolarmente rilevante in territori nei quali gli spostamenti sono spesso più difficili e le competenze digitali meno diffuse.

La geografia della rete presenta però anche il fenomeno opposto, quello della forte concentrazione degli sportelli nei principali poli urbani. Roma dispone di 848 filiali, Milano di 572, Torino di 274, Napoli di 200 e Bologna di 190. Genova resta indietro con 174 sportelli operativi nel 2025. Nei comuni che risultano senza banca, l’ultimo dato comunale disponibile rileva 310.893 imprese attive, pari al 6% del totale nazionale, nelle quali lavorano circa 932.600 addetti. Nei soli 79 comuni che hanno perso l’ultima filiale nel corso del 2025 erano presenti oltre 18mila unità locali e quasi 55mila addetti.

“La digitalizzazione dei servizi bancari può rappresentare un’opportunità, ma non deve trasformarsi in una ritirata indiscriminata dai territori - sottolinea il presidente CNA Liguria Gianluca Gattini - per una piccola impresa il rapporto con la banca non si esaurisce in un’applicazione o in una procedura automatizzata. Servono interlocutori fisici capaci di conoscere l’azienda, valutarne i progetti e accompagnarne gli investimenti, e l’uso indiscriminato di procedure digitali aumenta la difficoltà delle imprese a ricevere risposte adeguate in materia di credito e di sostegno alle proprie attività. Quando chiude una filiale si allontana un punto di riferimento per famiglie ed anziani, ma anche per le attività economiche che in molti casi presidiano territori altrimenti destinati a vedere ulteriormente impoverito il tessuto sociale”.