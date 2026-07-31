Gaetano Palumbo è il nuovo presidente de I Deplasticati ODV: "Continueremo a promuovere iniziative concrete"

L’assemblea dei soci de I Deplasticati ODV ha eletto Gaetano Palumbo nuovo presidente dell’associazione. Il giovane volontario, classe 1997, raccoglie il testimone da Manuela Galli, che ha guidato l’associazione nel corso dell’ultimo mandato. A lei va il ringraziamento dei soci per l’impegno, la passione e il lavoro portato avanti in questi anni, un percorso che ha contribuito alla crescita de I Deplasticati e delle numerose iniziative promosse sul territorio. Con la nuova nomina, l’associazione guarda ora al futuro puntando sulla partecipazione e sul coinvolgimento di un numero sempre maggiore di cittadini.

Palumbo può contare su una lunga esperienza nel mondo del volontariato, iniziata quando era ancora adolescente con gli Scout di Taggia. Un’esperienza che, nel corso degli anni, gli ha permesso di sviluppare una particolare attenzione verso l’ambiente e il territorio, oltre a trasmettergli il valore del lavoro di gruppo e del servizio alla comunità. Proprio il rispetto per la natura e la consapevolezza dell’importanza di lasciare alle future generazioni un mondo più pulito sono tra gli elementi che hanno accompagnato il suo percorso e che oggi trovano una naturale continuità nell’impegno all’interno de I Deplasticati.

Un altro capitolo importante della sua esperienza è legato alla Croce Verde Arma di Taggia, della quale Palumbo è volontario dal 2012. Nel corso degli anni ha ricoperto diversi incarichi di responsabilità, maturando competenze organizzative e una significativa esperienza nel rapporto con la comunità. Tra gli incarichi svolti anche il coordinamento del servizio dell’Emporio Alimentare di Taggia, un’attività che gli ha permesso di confrontarsi quotidianamente con le esigenze del territorio e con il valore concreto della solidarietà. Un percorso che oggi rappresenta un importante bagaglio per il nuovo presidente.

Giovane e dinamico, profondamente legato al territorio, Gaetano Palumbo intende dare continuità al lavoro svolto finora dall’associazione, senza rinunciare a nuove idee e nuovi obiettivi. Tra le priorità c’è quella di coinvolgere sempre più cittadini nelle attività di tutela ambientale e di sensibilizzazione sul problema dell’inquinamento da plastica. Particolare attenzione sarà rivolta alle nuove generazioni, considerate un elemento fondamentale per costruire una maggiore consapevolezza sui temi della sostenibilità e della salvaguardia dell’ambiente. L’obiettivo è trasformare la sensibilizzazione in partecipazione e la partecipazione in azioni concrete.

"Assumo questo incarico con entusiasmo e senso di responsabilità", dichiara il neo presidente. "Ringrazio Manuela Galli per il prezioso lavoro svolto e tutti i soci per la fiducia. Insieme continueremo a promuovere iniziative concrete per la tutela dell’ambiente, coinvolgendo sempre più persone in un percorso di partecipazione e cambiamento." Parole che delineano la direzione che Palumbo intende imprimere al nuovo corso dell’associazione, con la volontà di consolidare quanto già realizzato e, allo stesso tempo, ampliare il coinvolgimento della cittadinanza. Un impegno che parte dal territorio e punta a rafforzare una cultura quotidiana della sostenibilità.

Con l’elezione del nuovo presidente, I Deplasticati ODV confermano quindi la volontà di proseguire il proprio impegno nella diffusione di una cultura rispettosa dell’ambiente e nella lotta all’inquinamento da plastica. L’associazione punta a valorizzare l’entusiasmo, le competenze e le idee di una nuova generazione di volontari, mantenendo al centro delle proprie attività la partecipazione della comunità. Un passaggio di consegne che segna dunque una nuova fase, nel segno della continuità ma anche del rinnovamento. Con Palumbo alla guida, l’obiettivo resta quello di trasformare l’attenzione per l’ambiente in un impegno sempre più condiviso.