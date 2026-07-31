Balneazione a Sanremo, i gestori di corso Trento Trieste: "Valori oltre il limite di appena 0,2. Martedì attesa la revoca"

Dopo la revoca del divieto di balneazione nelle acque della Foce del torrente Armea e del tratto del Tiro a Volo, resta ancora aperta la questione delle spiagge di corso Trento Trieste, dove i divieti rimangono in vigore in attesa dei prossimi controlli. Una situazione che continua a creare disagi ai gestori degli stabilimenti balneari e ai loro clienti, proprio nel pieno della stagione estiva. Nonostante ciò, gli operatori del settore invitano a leggere con attenzione i dati e a non creare inutili allarmismi, evidenziando come il superamento del parametro riscontrato da Arpal sia estremamente contenuto e come il quadro generale sia in costante miglioramento.

"'I valori rilevati superano il limite previsto dalla normativa di appena 0,2 – spiegano i gestori degli stabilimenti di corso Trento Trieste –, un dato davvero minimo che, purtroppo, ha comunque comportato l'applicazione automatica del divieto. Siamo consapevoli che le regole vadano rispettate, ma riteniamo importante contestualizzare il risultato, anche per evitare interpretazioni che possano danneggiare ulteriormente l'immagine delle nostre spiagge'". Secondo gli operatori, infatti, il dato evidenzia un superamento molto contenuto e un trend che continua a essere in diminuzione, lasciando ben sperare in vista dei prossimi controlli.

I gestori ricordano inoltre come, accanto ai monitoraggi ufficiali di Arpal, vengano effettuati regolarmente anche prelievi privati per verificare la qualità delle acque. "'I campionamenti eseguiti ieri alle 11 dai nostri laboratori di fiducia sono risultati pienamente conformi ai limiti di legge – sottolineano –, mentre quelli di Arpal erano stati effettuati alle 9. Riteniamo che queste due ore possano aver inciso sul risultato, considerando che il fenomeno sembra essere legato ai residui di un'infezione batterica dei giorni scorsi e che i valori stanno progressivamente rientrando'".

L'attenzione è ora rivolta ai nuovi prelievi previsti per lunedì, che potrebbero rappresentare il passaggio decisivo verso il ritorno alla normalità. Se i risultati confermeranno il miglioramento registrato negli ultimi giorni, la revoca del divieto potrebbe arrivare già nella giornata di martedì, consentendo la riapertura completa della balneazione anche nel tratto di corso Trento Trieste. Un'ipotesi che viene guardata con fiducia dagli operatori turistici, convinti che il trend sia ormai favorevole.

Nel frattempo gli stabilimenti balneari stanno cercando di limitare il più possibile i disagi per residenti e turisti. Per tutto il fine settimana, infatti, i clienti delle spiagge di corso Trento Trieste potranno usufruire della piccola piscina dei Bagni Italia, soluzione individuata per offrire comunque un servizio agli ospiti in attesa della riapertura del tratto di mare. Un'iniziativa che testimonia la volontà degli operatori di continuare ad accogliere i bagnanti e di affrontare con spirito collaborativo una situazione che, secondo tutti gli elementi raccolti finora, appare ormai avviata verso una positiva conclusione.