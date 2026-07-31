Balneazione vietata a Sanremo, Rivieracqua: "Nessuna anomalia nei nostri impianti, interventi già programmati"

Rivieracqua interviene sul divieto temporaneo di balneazione disposto in alcuni tratti del litorale di Sanremo e fa alcune precisazioni in merito alle possibili cause che hanno portato al provvedimento. La società, in particolare, sottolinea che dalle verifiche effettuate sui propri impianti non sarebbero emerse anomalie o malfunzionamenti riconducibili alle infrastrutture gestite. Un chiarimento che arriva in relazione alle condizioni che hanno determinato il divieto e alle discussioni sullo stato della rete e degli impianti. Rivieracqua ribadisce quindi la propria posizione, escludendo, sulla base dei controlli effettuati, responsabilità riconducibili alle strutture attualmente in gestione.

"Dalle verifiche effettuate sui nostri impianti non sono emerse anomalie o malfunzionamenti imputabili alle infrastrutture gestite dalla società che possano aver determinato le condizioni oggetto del provvedimento", precisa Rivieracqua. La società entra poi nel merito del piano degli interventi richiamato nelle ultime ore, spiegando che le opere indicate non rappresentano una novità legata all'attuale situazione. Si tratta, infatti, di interventi già inseriti nella programmazione della società e concordati con il Comune di Sanremo. I lavori, secondo quanto previsto, saranno avviati al termine della stagione balneare, con l'obiettivo di ridurre al minimo i disagi per residenti, operatori, cittadini e turisti.

Rivieracqua pone l'accento anche sui rapporti con l'Amministrazione comunale, precisando che allo stato attuale non sarebbe arrivata alcuna segnalazione o richiesta di informazioni da parte del Comune in relazione alla vicenda. Un passaggio che la società considera importante anche per descrivere il clima dei rapporti istituzionali. "Al contrario, il confronto quotidiano con l'Amministrazione comunale è sempre stato improntato a un dialogo costruttivo, cordiale e caratterizzato da una piena unità di intenti", sottolinea Rivieracqua, richiamando in particolare l'obiettivo condiviso della tutela ambientale e del miglioramento della qualità del servizio.

La società conferma quindi la propria disponibilità a collaborare con tutte le istituzioni competenti, assicurando che proseguiranno sia le attività di monitoraggio sia gli investimenti già programmati. L'obiettivo indicato è quello di garantire un costante miglioramento delle infrastrutture del servizio idrico integrato. Il chiarimento arriva mentre resta alta l'attenzione sulla qualità delle acque e sulle condizioni del litorale sanremese, con il divieto di balneazione temporaneo che interessa alcuni tratti della costa. Rivieracqua ribadisce infine l'impegno a operare "con la massima trasparenza", mettendo a disposizione delle autorità competenti la propria collaborazione per tutti gli approfondimenti necessari.