Sanremo, contributi per l'utilizzo dei taxi ai giovani con disabilità: rimborso del 50% nelle ore senza trasporto pubblico

La Giunta comunale di Sanremo ha approvato i criteri per l'assegnazione di contributi economici destinati ai cittadini con disabilità residenti nell'Ambito Territoriale Sociale n. 2 Sanremese, con l'obiettivo di agevolare l'utilizzo del servizio taxi nelle fasce orarie e nelle giornate in cui il trasporto pubblico non è disponibile. Il provvedimento nasce in risposta alle richieste avanzate dalla cittadinanza attraverso una raccolta firme, nella quale veniva evidenziata la difficoltà di rientrare al proprio domicilio dopo le 19, a causa della sospensione del servizio di trasporto pubblico.

L'iniziativa, proposta dal Settore Ambito Sociale, punta a favorire l'autonomia personale e la partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità, riconoscendo un contributo pari al 50% della spesa sostenuta per il servizio taxi, purché documentata tramite regolare ricevuta fiscale. Il rimborso sarà valido esclusivamente per i servizi effettuati dagli operatori del territorio e limitatamente agli orari e ai giorni in cui non è previsto il trasporto pubblico, interessando l'intero territorio dei 14 Comuni che fanno parte dell'Ambito Sociale 2 Sanremese.

Trattandosi di un progetto sperimentale, l'Amministrazione comunale ha previsto uno stanziamento iniziale di 20mila euro, con risorse disponibili sul capitolo di bilancio dedicato agli interventi per persone con disabilità e anziani. Qualora il numero delle richieste dovesse superare la disponibilità economica prevista, il Comune si è riservato la possibilità di valutare un eventuale incremento del finanziamento, così da garantire la prosecuzione dell'intervento anche oltre la dotazione iniziale. Il contributo sarà riservato ai cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in regola con la normativa sul soggiorno, residenti in uno dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n. 2 Sanremese alla data di scadenza del bando. Tra i requisiti figurano inoltre un'età compresa tra 18 e 35 anni e il possesso di un riconoscimento di invalidità civile pari o superiore al 75%, oppure della certificazione di handicap, documentazione che dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione.

“Si tratta di un aiuto che vogliamo dare a tutte le persone che, in condizioni di fragilità, avrebbero difficoltà a spostarsi sul territorio quando il trasporto pubblico non è presente – dichiara il vicesindaco Fulvio Fellegara – Una situazione che potrebbe quindi limitare l’autonomia personale e la partecipazione alla vita sociale, soprattutto nelle ore serali. Tutto è nato da una richiesta di alcuni ragazzi che ci hanno evidenziato questa problematica, avvertita soprattutto dopo le ore 19, con la conseguente impossibilità di fare rientro a casa senza dover dipendere da altre persone”.

L'attuazione della misura sarà affidata al Settore Ambito Sociale, che predisporrà uno specifico bando contenente tutti i criteri di accesso e le modalità di presentazione delle domande. Il bando resterà aperto fino al 31 ottobre prossimo e, comunque, fino all'esaurimento delle risorse disponibili. Con questo intervento il Comune di Sanremo, in qualità di ente capofila dell'Ambito Sociale 2 Sanremese, intende promuovere una mobilità più inclusiva, offrendo un sostegno concreto ai giovani con disabilità che necessitano di spostarsi in autonomia anche nelle ore serali e nei periodi in cui il servizio di trasporto pubblico non è attivo.