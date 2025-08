56enne con il virus della Chikungunya: è ricoverato in discrete condizioni, prevista la disinfestazione attorno alla sua abitazione

E’ in discrete condizioni e non è assolutamente in pericolo di vita, l’uomo di 56 anni residente ad Imperia che, rientrato in Italia il 28 luglio scorso dal Bangladesh, ha accusato la Chikungunya, malattia virale caratterizzata da febbre e forti dolori articolari, che viene trasmessa all’uomo da zanzare infette, in particolare del genere Aedes (la tigre).

L’uomo è ricoverato nel reparto Malattie Infettive dell’ospedale ‘Borea’ di Sanremo (padiglione ‘Giannoni’) coordinato dal Primario Giovanni Cenderello e, nonostante il malessere sulla falsa riga di una forte influenza, sta piuttosto bene. Nel nostro paese, lo ricordiamo esiste la zanzare che può trasmettere il virus che, però, è presente solo in altre nazioni.

Il 56enne, dopo aver accusato i sintomi e fatto accertamenti, è stato visitato questa mattina e poi ricoverato. Il virus, lo ricordiamo, è trasmissibile solo se la zanzara che ha punto l’uomo, dovesse poi pungere un’altra persona. In questo tipo di patologia, infatti, è cruciale il contatto con gli enti locali, in particolare i due comuni (quello di residenza, Imperia, e quello dove è ricoverato il paziente, Sanremo), che dovranno immediatamente disporre la disinfestazione, dell’area compresa nei 100 metri di raggio attorno all’abitazione del paziente e del padiglione ‘Giannoni’.

Questo per evitare che l’eventuale zanzara che avesse punto il paziente colpito dal virus, possa trasferirlo in altre persone. Per quanto riguarda il 56enne rimarrà ora ricoverato nel reparto per il tempo necessario che sarà dedicato alla terapia sintomatica, con idratazione ed anti piretici. I suoi familiari, invece, saranno sottoposti a controlli medici solo se riscontreranno i sintomi della malattia.

Il riscontro del virus è stato possibile grazie all’importnte lavoro di squadra della microbiologia e del laboratorio del ‘Borea’. I diversi team hanno lavorato tutti insieme e si sono dimostrati pronti per qualunque tipo di evenienza simile.