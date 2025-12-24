 / Cronaca

Cronaca | 24 dicembre 2025, 16:38

Ruba al Carrefour di Sanremo, rifiuta di pagare e urla frasi religiose: fermato e arrestato dai Carabinieri

L’uomo, già noto all’esercizio, bloccato dalla vigilanza interna. Al rifiuto di pagare è intervenuta una pattuglia dell’Arma: condotto in caserma

Ruba al Carrefour di Sanremo, rifiuta di pagare e urla frasi religiose: fermato e arrestato dai Carabinieri

Non ha voluto pagare quanto preso all’interno del supermercato Carrefour e, dopo essere stato fermato da un agente della vigilanza interna. E’ un nordafricano che più volte è stato visto all’interno dell’esercizio.

Dopo essergli stato chiesto di pagare la merce, al netto rifiuto è stato chiesto l’intervento dei Carabinieri. Arrivati sul posto i militari lo hanno fermato e l’uomo, per tutta risposta ha urlato le solite frasi tra cui ‘Allah akbar’. E’ stato poi portato in caserma per l’arresto.

Il video è stato diffuso dai canali social del ‘Movimento per le Imprese’ di Sanremo.

Carlo Alessi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium