Ruba al Carrefour di Sanremo, rifiuta di pagare e urla frasi religiose: fermato e arrestato dai Carabinieri

Non ha voluto pagare quanto preso all’interno del supermercato Carrefour e, dopo essere stato fermato da un agente della vigilanza interna. E’ un nordafricano che più volte è stato visto all’interno dell’esercizio.

Dopo essergli stato chiesto di pagare la merce, al netto rifiuto è stato chiesto l’intervento dei Carabinieri. Arrivati sul posto i militari lo hanno fermato e l’uomo, per tutta risposta ha urlato le solite frasi tra cui ‘Allah akbar’. E’ stato poi portato in caserma per l’arresto.

Il video è stato diffuso dai canali social del ‘Movimento per le Imprese’ di Sanremo.