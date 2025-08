Allarme Chikungunya: caso importato dal Bangladesh da un uomo di 56 anni ora ricoverato in ospedale a Sanremo

E' stato notificato stamattina tramite esame PCR su siero (screening arbovirosi) eseguito da Microbiologia Ospedale Sanremo, un caso positivo per chikungunya. Si tratta di un 56enne imperiese rientrato in Italia il 28 luglio scorso dal Bangladesh che attualmente si trova ricoverato presso il reparto di malattie infettive dell'ospedale “Borea” di Sanremo.

E' un caso di importazione di chikungunya, malattia virale, caratterizzata da febbre e forti dolori, che viene trasmessa all’uomo da zanzare infette, in particolare del genere Aedes e non c'è alcun pericolo per la popolazione essendo la malattia non contratta in Italia.