Ospedaletti: atti vandalici nella notte, indagini in corso grazie alle telecamere comunali

Nel corso della notte scorsa, alcuni atti di vandalismo sono stati compiuti all'interno dell'area adiacente il Municipio e zone limitrofe. Già nelle prime ore di questa mattina la situazione è stata rimessa nello stato in cui si trovava prima mentre gli agenti della Polizia Locale stanno vagliando le immagini del servizio di videosorveglianza al fine di individuare i responsabili.

Dice la Vice-Sindaco di Ospedaletti, Daniela Gozzi: “Appena mi è giunta la segnalazione di quanto accaduto, ho immediatamente chiesto alla nostra Polizia Locale di visionare le telecamere poste nella zona affinchè non siano tollerabili comportamenti di maleducazione e inciviltà. Ospedaletti si è dotata di un servizio di videosorveglianza con quasi 60 telecamere attive sul suo territorio che garantiscono tranquillità e sicurezza a residenti e turisti, oltre a smascherare chi non rispetta la legge e i regolamenti”.

Domani, 1 gennaio 2026, dalle h.11 sula Pista Ciclabile il Comune di Ospedaletti conferma la tradizionale 'Festa della rosa'. A tutte le donne presenti verrà consegnata, sino ad esaurimento scorte floreali, la rosa degli auguri di Buon Anno da parte dell'Amministrazione pubblica.

Venerdì 2 gennaio2026 viene confermato il 'Cimento Invernale'. Appuntamento alle h.11 presso i Bagni La Playa per il primo tuffo in mare dell'anno nuovo con il supporto fondamentale del 'Descu Spiaretè', l'associazione locale di volontari sempre presente al fianco dell'Amministrazione di Ospedaletti in occasione di eventi e manifestazioni.