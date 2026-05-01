Sanremo, Porto Vecchio e Santa Tecla al buio: lampioni guasti e cittadini chiedono interventi urgenti

A Sanremo cresce il malcontento per le condizioni dell’illuminazione pubblica nella zona del Porto Vecchio e nell’area di fronte a Santa Tecla. Le segnalazioni si moltiplicano e descrivono una situazione ormai diventata difficile da ignorare: la quasi totalità dei lampioni risulta guasta, lasciando ampie porzioni di uno dei punti più frequentati della città completamente al buio.

Una circostanza che appare ancor più paradossale se si considera la centralità e l’importanza turistica della zona. Qualcuno, con amara ironia, parla di “illuminazione creativa”, mentre altri ipotizzano che si stia semplicemente aspettando un intervento che tarda ad arrivare. Nel frattempo, però, il disagio è concreto e quotidiano. Le conseguenze non si limitano a un problema estetico. Il buio incide direttamente sul senso di sicurezza, soprattutto nelle ore serali, quando residenti e visitatori si trovano a percorrere tratti poco illuminati. A questo si aggiunge un evidente danno al decoro urbano, in una zona che dovrebbe rappresentare uno dei biglietti da visita della città.

Il malumore cresce anche alla luce del fatto che è in corso un importante intervento di relamping sul territorio comunale. Proprio per questo, molti cittadini si chiedono “cosa stia aspettando il Comune per intervenire” e ripristinare condizioni di normalità in tempi brevi. La richiesta è chiara: un intervento rapido e risolutivo. Non solo per migliorare l’aspetto della città, ma soprattutto per garantire sicurezza e vivibilità in aree centrali e molto frequentate. L’auspicio, condiviso da residenti e commercianti, è che la situazione venga affrontata con urgenza, restituendo luce – in tutti i sensi – a uno dei luoghi simbolo di Sanremo.