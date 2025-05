Primo Maggio: a Sanremo attese presenze con il 90% di occupazione grazie al meteo favorevole e al weekend allungato

Archiviato il weekend lungo del 25 aprile, si apre lo scenario al ponte più importante della primavera: quello del primo maggio, che quest'anno cade di giovedì, dando spazio a un periodo di quattro giorni chesi prevede ricco a livello turistico.

"Dovremmo raggiungere il 90% delle presenze - commenta Silvio Di Michele - dovrebbe andare meglio rispetto al weekend lungo del 25 aprile. Non dico sia andata male, abbiamo comunque fatto l'80% circa. Ora vediamo cosa sarà in questi giorni, le previsioni meteo sono buone e il ponte è anche leggermente più lungo, quindi speriamo vada per il meglio. E poi il Miba ha aiutato in questa settimana con le presenze in citta".

"Questo periodo è ottimo, la fine di aprile con queste festività dà un continuo di presenze - incalza Christian Feliciotto - a ora il tasso di occupazione per le prenotazioni dà intorno al 90%, considerando che con questo meteo di questi giorni i numeri possono solo che salire. Dopo il 25 aprile, anche questa volta ci prepariamo ad accogliere un bel numero di persone".

"La città è già piena per il Miba - conclude Maurizio Massimino - si prevede un weekend pieno, che dovrebbe compensare le perdite che ci sono state a Pasqua. Parlando con i colleghi, direi che ci dovremmo aggirare sul 90% ad ora, aspettando poi i last minute che potrebbero approfittare del bel tempo, siamo praticamente passati dallinverno all'estate in un colpo solo. E anche in questi giorni precedenti è andata bene: il Miba è veramente stato un successo sotto questo aspetto e sentivo dire che potrebbero riconfermarla per l'anno prossimo. Non è ancora ufficiale ma speriamo".

Le previsioni sono incoraggianti, i prospetti anche: bisognerà attendere per i dati ufficiali, ma questo antipasto d'estate pare essere decisamente positivo.