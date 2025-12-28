Pigna celebra tre centenarie: festa alla residenza protetta L. Isnardi (Foto)

Pigna festeggia tre centenarie: Stefani Castaldi che ha raggiunto il traguardo di 100 anni, Addolorata Perrone che ha compiuto 102 anni e Concetta Crea che ha soffiato 101 candeline. Ieri si è, infatti, svolta una festa alla residenza protetta L. Isnardi alla presenza del sindaco Roberto Trutalli e dell'Amministrazione comunale.

"Ieri abbiamo festeggiato le tre centenarie di 100, 101 e 102 anni, ospiti della residenza protetta a Pigna" - fa sapere il sindaco Roberto Trutalli - "Stefani Castaldi ha compiuto 100 anni, Addolorata Perrone 102 e Concetta Crea 101 anni".

"Auguri care nonne e grazie alle lavoratrici e lavoratori della Residenza Protetta L. Isnardi per il loro importante e costante lavoro di assistenza verso tutti gli ospiti" - dice il primo cittadino.