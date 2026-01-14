Centri estivi 2025: Sanremo investe 47mila euro per rimborsi alle famiglie e progetti inclusivi per minori

La Giunta comunale di Sanremo ha approvato un importante atto di indirizzo per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa per l’anno 2025. Il Comune potrà contare su un finanziamento statale di 47.200,16 euro, assegnato nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Centri estivi 2025”, destinato a sostenere attività rivolte a bambini e ragazzi da 0 a 17 anni.

La delibera stabilisce che il 100% delle risorse sarà impiegato per:

- contributi economici alle famiglie residenti a Sanremo, sotto forma di rimborso delle spese sostenute per la frequenza ai centri estivi 2025, con ISEE non superiore a 16.000 euro;

- l’attivazione di un avviso pubblico, demandando al Dirigente di Settore l’assegnazione dei contributi;

- il sostegno a laboratori estivi inclusivi dedicati a minori e giovani adulti con disabilità, in collaborazione con il Settore Ambito Sociale.

In particolare, saranno supportati i progetti “Scuola Estiva Idesgaribai” ed “Estate Viva”, promossi dall'associazione Ad Sidera e dall’Angsa, con l’obiettivo di offrire attività educative, culturali e ricreative, anche sperimentali e in rete con i servizi del territorio. L’intervento mira a favorire la partecipazione dei minori, contrastare la povertà educativa e sostenere concretamente le famiglie durante il periodo di chiusura delle scuole. La delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile per consentire una rapida attuazione delle misure e una tempestiva informazione ai cittadini.

“Per queste finalità abbiamo deciso di destinare integralmente il finanziamento statale, pari ad oltre 47.000 euro, che il Comune di Sanremo ha ricevuto per il potenziamento di questi servizi – dichiara il vicesindaco Fulvio Fellegara – Riteniamo infatti fondamentale predisporre interventi volti a favorire la partecipazione dei bambini e delle bambine ad attività di riqualificazione del tempo libero e di contrasto alla povertà educativa. E’ quindi necessario sostenere economicamente le famiglie in difficoltà, sotto forma di rimborso, permettendo ai loro figli minori di frequentare le attività organizzate dai centri estivi, dai servizi socioeducativi territoriali e dai centri con funzione educativa e ricreativa”.