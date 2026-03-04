 / Politica

Politica | 04 marzo 2026, 11:33

Nicola Buonaguro è il nuovo Presidente della Federalberghi Confcommercio di Bordighera: squadra rinnovata

Paolo Bugada entra come consigliere e il Consiglio rinnova l’impegno a lavorare uniti per il settore alberghiero

Questa mattina, presso l’ufficio della Confcommercio di Bordighera, l’assemblea elettiva di Federalberghi Bordighera ha eletto Nicola Buonaguro, del Gold Hotel di Bordighera, come nuovo Presidente della sezione locale. A fianco del neopresidente, entra nel Consiglio anche Paolo Bugada, dell’Hotel Riviera Belsoggiorno, in qualità di consigliere, a sostituire lo stesso Buonaguro.

Il Consiglio della Federalberghi Confcommercio di Bordighera risulta così composto:
Nicola Buonaguro – Presidente
Francesca Oggero – Consigliere
Andrea Anfosso – Consigliere
Paolo Bugada – Consigliere

Gli auguri alla nuova squadra arrivano da Davide Trevia, Presidente Provinciale della Federalberghi Confcommercio della provincia di Imperia. Il neopresidente Nicola Buonaguro ha dichiarato: “Ringrazio i colleghi per la fiducia che hanno riposto in me. Sono certo che continueremo, come sempre abbiamo fatto, a lavorare tutti insieme e io garantisco fin d’ora tutto il mio impegno per rappresentarli nel modo migliore possibile”.

