Nicola Buonaguro è il nuovo Presidente della Federalberghi Confcommercio di Bordighera: squadra rinnovata

Questa mattina, presso l’ufficio della Confcommercio di Bordighera, l’assemblea elettiva di Federalberghi Bordighera ha eletto Nicola Buonaguro, del Gold Hotel di Bordighera, come nuovo Presidente della sezione locale. A fianco del neopresidente, entra nel Consiglio anche Paolo Bugada, dell’Hotel Riviera Belsoggiorno, in qualità di consigliere, a sostituire lo stesso Buonaguro.

Il Consiglio della Federalberghi Confcommercio di Bordighera risulta così composto:

Nicola Buonaguro – Presidente

Francesca Oggero – Consigliere

Andrea Anfosso – Consigliere

Paolo Bugada – Consigliere

Gli auguri alla nuova squadra arrivano da Davide Trevia, Presidente Provinciale della Federalberghi Confcommercio della provincia di Imperia. Il neopresidente Nicola Buonaguro ha dichiarato: “Ringrazio i colleghi per la fiducia che hanno riposto in me. Sono certo che continueremo, come sempre abbiamo fatto, a lavorare tutti insieme e io garantisco fin d’ora tutto il mio impegno per rappresentarli nel modo migliore possibile”.