Assessori Alessandro Piana e Marco Scajola a Expo Valle Impero

Gli assessori regionali all’Agricoltura e all’Entroterra Alessandro Piana e all’Urbanistica e alla Rigenerazione urbana Marco Scajola parteciperanno domani, domenica 31 maggio, ad alcuni appuntamenti istituzionali nell’ambito di Expo Valle Impero 2026, in programma a Chiusavecchia.

Alle ore 11.00 è prevista la partecipazione all’inaugurazione ufficiale della manifestazione. A seguire, alle ore 11.30, gli assessori prenderanno parte al convegno “Green Community, rigenerazione urbana, DigiVillae: un percorso di continuo sviluppo”, promosso all’interno della rassegna dedicata alla valorizzazione del territorio e delle comunità dell’entroterra.

Nel pomeriggio, alle ore 14.30, l’assessore Alessandro Piana parteciperà all’inaugurazione di un nuovo mezzo della Protezione Civile. Alle ore 15.30 gli assessori Alessandro Piana e Marco Scajola porteranno il proprio saluto istituzionale in occasione della presentazione della Rivista Culturale 2025 dell’Associazione A Lecca.