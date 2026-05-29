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Politica | 29 maggio 2026, 12:00

Cooperazione trasfrontaliera Italia-Francia, si rinnova il consiglio dei giovani

Candidature aperte sino al 15 giugno per chi ha un’età compresa tra i 18 e 30 anni

Cooperazione trasfrontaliera Italia-Francia, si rinnova il consiglio dei giovani

Cooperazione transfrontaliera tra Italia e Francia: sono aperte anche per la Provincia di Imperia le candidature al Consiglio dei giovani per il Programma Interreg ALCOTRA 2026-2025.

 Le candidature, aperte ai giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni,  devono essere presentate entro lunedì 15 giugno con un proprio curriculum vitae e una lettera di motivazione (massimo 1 pagina), preferibilmente in francese e in italiano, all’indirizzo e‑mail CdJeunesGiovaniALCOTRA@auvergnerhonealpes.fr, indicando nell’oggetto del messaggio: «Candidatura Consiglio dei giovani ALCOTRA 2026‑2027».

Si tratta di una grande opportunità per i giovani che vogliono vivere un’esperienza formativa in una dimensione internazionale ed europea – dice il Presidente Claudio Scajolale nuove generazioni hanno così la possibilità di poter portare le loro idee e i loro punti di vista sulle sfide sociali e ambientali del territorio transfrontaliero>.

La partecipazione al Consiglio dei giovani è annuale, con la possibilità di rinnovare il mandato per un secondo anno.

Il Consiglio dei Giovani è composto da 10 a 19 membri con:

  • Un massimo di due giovani rappresentanti per ogni territorio della zona ALCOTRA: Provincia di Imperia, Haute-Savoie, Savoie, Hautes-Alpes, Alpes de Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Provincia di Cuneo, Città Metropolitana di Torino, Regione Autonoma Valle d'Aosta;
  • 1 membro fuori dal territorio.

I membri del Consiglio dei giovani potranno:

  • Contribuire e lavorare in maniera autonoma sulle tematiche del Programma Interreg VI-A France-Italia ALCOTRA 2021-2027
  • Partecipare attivamente a tutte le riunioni del Comitato di sorveglianza e elaborare delle proposte
  • Seguire lo sviluppo dei progetti finanziati dal Programma
  • Attribuire il label “ALCOTRA Giovani” ai progetti finanziati dal Programma e intervistare i beneficiari
  • Presentare in modo comunicativo i nuovi bandi
  • Partecipare agli organismi del programma e incontrare le autorità e i portatori di progetto;
  • Intessere scambi con il Consiglio dei Giovani EUSALP e con qualsiasi altra organizzazione giovanile del territorio ALCOTRA e a livello europeo;
  • Partecipare agli eventi di comunicazione del programma e organizzare attività di animazione sul territorio validate dall’Autorità di gestione;
  • Immaginare azioni che permettano di rafforzare il legame tra la gioventù franco‑italiana;
  • Preparare la nuova programmazione ALCOTRA 2028‑2034 portando proposte concrete e facendo sentire la voce dei giovani.

Redazione

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