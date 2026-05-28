Taggia, convocato il Consiglio comunale per il 15 giugno: bilancio, surroghe e interrogazione su Amaie Energia

Il Consiglio comunale di Taggia è stato convocato per lunedì 15 giugno alle 19.30 in sessione straordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione. La riunione si svolgerà secondo quanto previsto dal regolamento comunale, con la possibilità per i consiglieri di partecipare anche in modalità telematica tramite web conference.

Sono sei i punti inseriti all’ordine del giorno della seduta. In apertura è prevista la surroga di un consigliere comunale del gruppo “Insieme”, seguita dalla presa d’atto dei verbali della seduta precedente. Tra i temi politicamente più rilevanti figura l’interrogazione presentata dal gruppo consiliare “Progettiamo il Futuro” relativa “agli aspetti economici e gestionali derivanti dall’affidamento nel 2022 di tre SLA in concessione ad Amaie Energia Srl”.

Il Consiglio sarà inoltre chiamato alla surroga di un membro supplente della Commissione elettorale comunale. Particolare attenzione anche ai temi economico-finanziari con la discussione della terza variazione al bilancio di previsione 2026-2028 e l’applicazione dell’avanzo di amministrazione. Infine, verrà comunicata la delibera di Giunta comunale n. 84 del 28 maggio 2026 riguardante il “programma assicurativo comunale” e l’integrazione del capitolo di bilancio attraverso il secondo prelevamento dal fondo di riserva.