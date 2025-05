Grandi Regate Internazionali, Sanremo si riempie di vele, musica e colori: partenza da applausi per un evento da sogno (Foto e video)

È stata un successo la prima giornata delle Grandi Regate Internazionali, manifestazione d’esordio che ha trasformato Sanremo in un teatro galleggiante di bellezza, cultura e passione sportiva. Tra le onde, al largo del porto vecchio, hanno sfilato scafi storici dalle linee eleganti e antiche, mentre a terra, nel tardo pomeriggio, piazza Bresca si è riempita di musica e colori, accogliendo i regatisti per un aperitivo festoso, all’insegna dell’entusiasmo e della condivisione.

Una cornice perfetta, quella offerta dalla città dei fiori alla vigilia del lungo weekend del ponte del 2 giugno, che ha saputo combinare fascino marinaro, memoria storica e spirito sportivo. "Noi ci crediamo tanto in questo evento – ha sottolineato l’assessore al Turismo, Alessandro Sindoni – A Sanremo sono presenti 400 persone per 4 giorni. Un periodo storico in cui c’è il ponte e non è ancora cominciata l’estate. Vedere la città così gioiosa, con delle barche bellissime sul porto vecchio è davvero entusiasmante".

Ed è proprio la bellezza di queste barche – alcune con oltre un secolo di storia – a rapire lo sguardo di cittadini e visitatori. “Ci sono scafi che hanno addirittura 100 anni – ha sottolineato Umberto Zocca Di Montelupo, Commodoro dello Yacht Club – Spettacolo immenso. Io penso che per la città sia un’immagine internazionale: ci sono persone che arrivano dall’Argentina, dalla Spagna, Inghilterra, Germania, Olanda. Questo spettacolo ha un forte impatto”.

Organizzata dallo Yacht Club Sanremo insieme al Circolo Velico Capo Verde, alla FIV e all’AIVE, e patrocinata dal Comune di Sanremo, la manifestazione rientra tra gli eventi ufficiali di Liguria Regione Europea dello Sport 2025. In acqua, si sfidano imbarcazioni d’epoca suddivise in sei categorie – Vintage, Classic, Open, Classic IOR, Sangermani e Swan – con nomi di grande prestigio come Tuiga (1909) e Mariska (1908), Vistona, Greylag, il Moro di Venezia e la flotta della Marina Militare con Stella Polare, Penelope e Tarantella.

Ma non c’è solo regata. Come annunciato da Beppe Zaoli, storico presidente dello Yacht Club Sanremo, “qui non si viene solo per regatare, ma anche per trascorrere piacevoli giornate all’insegna della cultura marittima”. E così, mentre la vela regala emozioni in mare, a terra si susseguono eventi, musica e appuntamenti gastronomici: venerdì sarà la volta della tredicesima edizione di Vela & Sapori, con piatti cucinati a bordo e show cooking firmati da ristoranti stellati.

Le Grandi Regate Internazionali promettono di essere solo all’inizio di un’avventura affascinante che, oltre allo sport, punta a valorizzare Sanremo come capitale del turismo nautico e culturale. E la partenza – tra vele spiegate e sorrisi in banchina – non poteva essere più incoraggiante.

(Foto Erika Bonazinga)