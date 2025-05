Sanremo: fine settimana 'storico' per lo Yacht Club matuziano con la prima edizione delle 'Grandi regate internazionali'

“Sarà come fare un salto nel passato, quando gli scafi in legno animavano i porti del Mediterraneo e si praticava il cosiddetto ‘gentleman yachting’, l’arte di navigare secondo stili e comportamenti improntati al rispetto, all’eleganza e alla signorilità. Qui non si viene solo per regatare, ma anche per trascorrere piacevoli giornate all’insegna della cultura marittima”. Queste le parole del velaio ed esperto velista Beppe Zaoli, storico presidente dell’ultracentenario Yacht Club Sanremo fondato nel 1920, descrive la prima edizione delle Grandi Regate Internazionali, in programma nella città del ponente ligure da giovedì a sabato prossimi.

Attesa una flotta composta da numerose imbarcazioni, che verranno suddivise nei raggruppamenti Vintage, Classic, Open, Classic IOR, Sangermani e Swan, a seconda delle loro caratteristiche, dimensioni e anno del varo. Tra gli scafi già iscritti Tuiga del 1909 dello Yacht Club de Monaco e la gemella Mariska del 1908, il cutter aurico Vistona del 1937, i Sangermani Masa Yume, Oliria e Sandra del 1972, Crivizza del 1966 con a bordo il presidente AIVE Gigi Rolandi, Greylag del 1932, il primo Moro di Venezia costruito in legno nel 1976, Pilgrim di Emmanuele Dalla Vecchia, figlio del compianto presidente del Circolo Savoia di Napoli e lo Swan Ron Holland Triboulet del 1987 della flotta Yacht Classic RH, sodalizio di recente costituzione. La Marina Militare sarà presente con il 22 metri Stella Polare e Penelope, entrambe splendide sessantenni, insieme a Tarantella del 1969, donata recentemente alla Marina. Tra gli equipaggi anche Eva, giovane figlia del maestro d’ascia e comandante di Vistona Marco Bonacina, che ha deciso di intraprendere il mestiere di restauratrice navale. Ogni pomeriggio ai regatanti verrà offerto l’aperitivo nella vicina piazza Bresca di Sanremo, mentre sabato sera si terrà la grande cena equipaggi con concerto e fuochi d’artificio.

La manifestazione, organizzata dallo Yacht Club Sanremo in collaborazione con il Circolo Velico Capo Verde, la FIV (Federazione Italiana Vela) e l’AIVE (Associazione Italiana Vele d’Epoca), è inserita tra gli eventi 2025 della Liguria Regione Europea dello Sport, una sorta di capitale europea dello Sport che contribuirà a rafforzare la visibilità della Liguria a livello internazionale. “Faremo la nostra parte”, ha sottolineato Umberto Zocca Commodoro dello Yacht Club Sanremo, “dimostrando che anche la vela classica può diventare volano per contribuire a fare conoscere le bellezze di questo territorio”. Sponsor delle Grandi Regate Internazionali, che godono del patrocinio del Comune di Sanremo – Assessorato Promozione Turistica e Manifestazioni, sono “Abate gioiellieri dal 1920”, Casinò di Sanremo e Cantieri degli Aregai.

Quello che era diventato un appuntamento classico dello Yacht Club Sanremo, Vela & Sapori, in questa occasione verrà inserito nelle Grandi Regate Internazionali. La tredicesima edizione si svolgerà nel corso della giornata di venerdì, quando ogni equipaggio dovrà preparare in navigazione un piatto a tema e presentarlo alla giuria al termine della regata. I punti acquisiti nel corso di questa prova verranno sommati a quelli conquistati nel corso della regata e contribuiranno a scalare posizioni nella classifica generale. Presidente della giuria gastronomica sarà Claudio Porchia, presidente dell’Associazione Ristoranti della Tavolozza di Sanremo. Sempre nella giornata di venerdì si svolgerà uno “show cooking” in collaborazione con i ristoranti Osteria del Marinaio e Paolo & Barbara, una stella Michelin conquistata nel 1990.