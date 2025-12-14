 / Eventi

Bordighera: i bambini della scuola dell’infanzia Rodari portano la magia del Natale nelle piazze con canti e spettacolo

Venerdì 12 dicembre gli alunni del plesso di via Pasteur hanno animato il centro storico con entusiasmo e creatività, coinvolgendo famiglie e comunità in un momento di festa e condivisione

Bordighera Alta si è colorata di festa grazie ai piccoli alunni della scuola dell’infanzia Rodari di via Pasteur. Nella giornata di ieri, venerdì 12 dicembre, i bambini hanno portato in scena lo spettacolo di Natale nelle piazze del centro storico, regalando momenti di gioia e partecipazione alla cittadinanza.

L’iniziativa, organizzata dall’Istituto Comprensivo di Bordighera e coordinata da Roberta Marchese, ha visto protagonisti i giovanissimi studenti che, con entusiasmo e creatività, hanno interpretato canti e coreografie natalizie. Numerose le famiglie presenti, insieme a insegnanti e residenti, che hanno condiviso un pomeriggio di emozione e comunità.

Lo spettacolo ha rappresentato non solo un’occasione di festa, ma anche un momento educativo e di crescita per i bambini, chiamati a esprimersi in pubblico e a vivere il valore della tradizione natalizia come esperienza collettiva.

