Sanremo, ciclo di incontri sulla storia cittadina all’Auser: dalla preistoria ai giorni nostri tra lezioni e visite guidate

A Sanremo prende il via un nuovo ciclo di incontri dedicati alla conoscenza della storia locale, promosso dalla Direzione Auser Sanremo e curato dalla professoressa Anna Blangetti e dallo storico Giacomo Mannisi. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di diffondere e approfondire la storia della città, proseguendo un’attività culturale che da anni coinvolge scuole primarie, secondarie e numerosi cittadini interessati alla memoria del territorio.

Il percorso, intitolato “La storia di Sanremo: dalla preistoria ai giorni nostri”, si svolgerà presso la sede Auser di via Marsaglia, con incontri fissati alle ore 17, dal 19 marzo al 14 maggio 2026. Come spiegano gli organizzatori, “ogni incontro si avvarrà di proiezioni per meglio illustrare il contenuto delle relazioni” e ai partecipanti sarà consegnato materiale cartaceo di sintesi sugli argomenti trattati.

Il programma prevede otto appuntamenti, tra lezioni storiche e visite guidate nei luoghi più significativi della città:

19 marzo – Dalla Preistoria ai Castellieri

26 marzo – Villa Matuziana, dominio romano e invasioni barbariche

2 aprile – Visita guidata alla Villa Romana della Foce

9 aprile – Dai Romani al 1300

16 aprile – Dal Medioevo al 1500

23 aprile – Visita guidata nella città vecchia della Pigna

30 aprile – Dal 1500 al 1800

7 maggio – Visita guidata dal quartiere del Piano al porto

L’iniziativa rappresenta un’occasione per riscoprire le radici storiche di Sanremo, attraverso un racconto che parte dalla preistoria e arriva fino all’età moderna, intrecciando vicende politiche, sociali e urbanistiche della città.