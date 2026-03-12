Sanremo, lezione sull’archeologa Grace Crowfoot alla Sala degli Specchi per celebrare le donne nella storia

Un appuntamento dedicato alla storia, all’archeologia e al ruolo delle donne nella ricerca scientifica. Domani, venerdì 13 marzo alle ore 16, presso la Sala degli Specchi del Comune di Sanremo, si terrà una conferenza nell’ambito delle iniziative per la Giornata Internazionale della Donna.

La lezione, inserita nel corso di Storia, sarà tenuta dall’archeologa Daniela Gandolfi e avrà come titolo “Il valore delle donne. L’archeologa inglese Grace M. Crowfoot a Sanremo, gli scavi della Tana Bertrand di Badalucco e le ricerche in Egitto”.

L’incontro sarà dedicato alla figura della studiosa britannica Grace Mary Crowfoot (1877-1957), che arrivò a Sanremo con la famiglia a partire dal 1897 e che svolse importanti ricerche nel territorio del Ponente ligure. Nel 1906 fu infatti protagonista della scoperta della grotta sepolcrale della Tana Bertrand a Badalucco, dove condusse negli anni successivi accurate campagne di scavo che permisero di datarne l’utilizzo all’epoca eneolitica, tra il 2800 e il 1800 avanti Cristo.

La relazione approfondirà anche i rapporti della ricercatrice con la comunità locale e con il mondo degli studiosi dell’epoca, tra cui il naturalista e archeologo Clarence Bicknell, fondatore nel 1888 del museo di Bordighera, che visitò gli scavi della Tana Bertrand e ne realizzò le prime fotografie.

Relatrice dell’incontro sarà Daniela Gandolfi, dirigente scientifico dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri presso la sede di Bordighera del Centro Nino Lamboglia. Laureata in archeologia classica all’Università degli Studi di Genova, dal 1994 è conservatrice del Museo Civico Archeologico Girolamo Rossi ed è stata nominata ispettore onorario per l’archeologia della provincia di Imperia dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Gandolfi dirige inoltre il Museo Civico Archeologico del Palazzo del Parco e la Biblioteca civica “A. S. Novaro”. Nel 2010 è stata insignita del titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

Nel corso della sua carriera ha partecipato a numerose campagne di scavo in Liguria, in Italia e all’estero, con ricerche che spaziano dall’archeologia romana e tardoantica all’archeologia subacquea. È inoltre autrice di oltre 260 pubblicazioni scientifiche e collabora con diverse istituzioni culturali e università internazionali.