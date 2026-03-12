Il FAI torna a Pigna: il borgo protagonista delle Giornate di Primavera. Lanteri: “Qui iniziò la nostra avventura nel 1993” (Foto)

Le Giornate FAI di Primavera tornano a Pigna, uno dei borghi più suggestivi dell’entroterra imperiese. Domenica 22 marzo, dalle 10 alle 18, il piccolo centro della Val Nervia diventerà il cuore della 34ª edizione nazionale della manifestazione che ogni anno porta migliaia di visitatori alla scoperta dei luoghi più significativi del patrimonio artistico e paesaggistico italiano.

Non si tratta di una scelta casuale. Pigna rappresenta infatti un luogo simbolico per la delegazione imperiese del Fondo per l’Ambiente Italiano: proprio qui, nel 1993, alla prima edizione delle Giornate FAI, venne aperta ai visitatori la chiesa di San Bernardo. Tornarci oggi significa in qualche modo chiudere un cerchio.

“C’è qualcosa di speciale nel tornare a Pigna”, spiega la capodelegazione FAI di Imperia Maria Carmen Lanteri. “Era il 1993 quando, alla prima edizione delle Giornate FAI, la delegazione scelse proprio questo borgo aprendo ai visitatori la chiesa di San Bernardo. Oggi, alla 34ª edizione, ritrovarsi qui ha il sapore di un ritorno alle origini”.

Il sindaco di Pigna Roberto Trutalli sottolinea l’importanza dell’iniziativa per il territorio: “Un giorno a Pigna grazie al FAI per educare, far conoscere e vivere il nostro patrimonio artistico e storico. Pigna offre davvero molto a chi desidera conoscere la bellezza e il fascino ambientale, storico e culturale dell’entroterra e delle Alpi Liguri. Sono certo che chi parteciperà tornerà a casa arricchito di emozioni e soddisfazioni”.

Bellezza confermata dalla vicepresidente del FAI Liguria, Giovanna Chiera: “Pigna è l’emblema di ciò che il FAI vuole far scoprire durante le Giornate nazionali. È uno scrigno ricco di bellezze: non immaginavo che in un territorio così piccolo potesse esserci una ricchezza così grande. Per me è stata una scoperta meravigliosa”.

Un borgo lontano dal turismo di massa. Defilato rispetto ai grandi itinerari turistici della Riviera, Pigna è uno di quei luoghi che non si incontrano per caso. Il borgo si sviluppa lungo le pendici di una collina affacciata sulla valle del torrente Nervia, nel cuore del Parco regionale delle Alpi Liguri, e conserva intatto il fascino dell’entroterra ligure fatto di vicoli stretti, scalinate e piazze medievali.

Il cuore del paese è piazza Vecchia, dove si trovano la Loggia, il Municipio e la chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo, uno degli edifici più importanti del tardo Medioevo nella Liguria di Ponente.

Ricostruita intorno al 1450 in stile gotico alpino, la chiesa custodisce un prezioso rosone marmoreo realizzato da Giovanni Gaggini da Bissone, con dodici piccole colonne e una suggestiva vetrata policroma. All’interno spicca invece il grande polittico di Giovanni Canavesio, datato 1500 e alto oltre quattro metri e mezzo, considerato il più grande del Ponente ligure.

La giornata sarà anche la prima occasione per ammirare da vicino il risultato dei lavori di restauro dell’edificio, proprio mentre vengono rimossi i ponteggi installati negli ultimi mesi.

Tra musei, musica e dimore storiche. Il percorso delle Giornate FAI porterà i visitatori anche sotto la Loggia di piazza Vecchia, dove si trovano le sale del Museo etnografico della memoria contadina, con spazi dedicati al Museo del cibo e al Museo della lavanda.

Le visite saranno guidate dagli Apprendisti Ciceroni del liceo Aprosio di Ventimiglia, studenti coinvolti nei progetti di valorizzazione del patrimonio culturale. Nel programma anche un momento musicale: la Banda Filarmonica “L’Alpina” di Pigna si esibirà alle 11.30 nella panoramica piazza Castello, nel punto più alto del borgo.

Tra i luoghi aperti al pubblico ci sarà anche Villa Isnardi, dimora di campagna costruita nel 1905 e legata alla figura del medico Ludovico Isnardi, protagonista della vita scientifica e sociale tra Ottocento e Novecento. La villa sarà visitabile dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.

Gli affreschi di Canavesio e la chiesa di San Tommaso. Il percorso porterà inoltre i visitatori alla chiesa cimiteriale di San Bernardo, famosa per il ciclo di affreschi quattrocenteschi di Giovanni Canavesio, una straordinaria “Biblia Pauperum” che racconta la Passione di Cristo e il Giudizio finale.

Tra le tappe anche la chiesa romanica di San Tommaso, risalente al XII secolo e nascosta vicino alla strada provinciale dietro il complesso della Casa di Riposo Isnardi. Lo storico Nino Lamboglia la definì la più ampia chiesa romanica della valle, con elementi architettonici che testimoniano il passaggio dal romanico al primo gotico.

La passeggiata naturalistica. Accanto alle visite culturali è prevista anche una passeggiata naturalistica alla Madonna del Passoscio, lungo un percorso che attraversa uliveti e tratti di macchia mediterranea fino a raggiungere il santuario panoramico che domina la valle.

Sono previste due partenze, alle 10 e alle 14, con 25 partecipanti per turno. Il percorso ha una lunghezza di circa 6 chilometri, con 370 metri di dislivello e una durata di circa tre ore.

Informazioni utili. Per partecipare alle Giornate FAI non è necessaria la prenotazione, ad eccezione della passeggiata naturalistica. I visitatori potranno accedere ai luoghi aperti passando dai punti di accoglienza presenti nel borgo.

Per chi arriva in auto sono disponibili due parcheggi gratuiti, uno vicino alla chiesa di San Tommaso e il principale presso il campo sportivo Prato Giaira, ai piedi del paese. Da qui partirà anche una navetta comunale per raggiungere la chiesa di San Bernardo.

Le Giornate FAI rappresentano inoltre un’importante occasione di raccolta fondi per sostenere le attività della Fondazione: ai visitatori sarà richiesto un contributo libero a partire da 3 euro.