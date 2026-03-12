Sanremo ricorda i partigiani fucilati a Castello Devachan: domenica la commemorazione dell’ANPI

Un momento di memoria e riflessione per ricordare una delle pagine più tragiche della storia cittadina. Domenica 15 marzo alle ore 10, in Corso degli Inglesi, nei pressi della lapide dedicata (all’altezza indicativa del civico 456, al bivio per Castello Devachan), si terrà la commemorazione dei partigiani fucilati il 5 marzo 1945 nel giardino del castello, all’epoca luogo di prigionia e torture nazifasciste.

L’iniziativa è organizzata dalla ANPI – Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, sezione “G. Cristiano Pesavento” di Sanremo, che ricorderà i 14 partigiani caduti: Riccardo Scarpari, Francesco Foca, Francesco Bergonzo, Renato Dardanelli, Carmelo Genova, Luigi Anfossi, Enrico Poggi, Antonio Palmissano, Guido Bendinelli, Francesco Lanteri, Emilio Cesarone, Secondo Lanteri, Luigi Recagno e Beniamino Miliani.

Dopo la fucilazione, in un ultimo gesto di disprezzo, i loro corpi vennero caricati su un camion della spazzatura e trasportati al cimitero.

Alla cerimonia parteciperanno un rappresentante del Comune, le associazioni d’arma e di volontariato. Per l’ANPI l’orazione commemorativa sarà affidata a Paolo Felice Testa, studente della classe IV del Liceo Classico G.D. Cassini.

Un appuntamento che vuole ribadire il valore della memoria storica e il sacrificio di chi ha combattuto per la libertà. “Per non dimenticare, perché non si ripeta mai più”, è il messaggio lanciato dalla presidente della sezione ANPI “G. Cristiano Pesavento”, Amelia Narciso.