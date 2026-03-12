Sanremo e la macchina dei grandi eventi: dal Festival alla Milano-Sanremo fino al Corso Fiorito

Sanremo si conferma sempre più la città dei grandi eventi. Nel giro di pochi mesi la città dei fiori è entrata in una vera e propria sequenza di appuntamenti di rilievo nazionale e internazionale che stanno trasformando il calendario cittadino in una lunga stagione di manifestazioni. Dopo il recente Festival della Canzone Italiana, quest’anno collocato leggermente più avanti nel calendario, Sanremo si prepara infatti ad affrontare una nuova serie di eventi ravvicinati. Si partirà con la Milano-Sanremo, la classicissima di ciclismo tra le più seguite al mondo, per poi proseguire con il Corso Fiorito, uno degli appuntamenti più attesi della primavera ligure.

A questi si aggiungerà poi il periodo pasquale, che tradizionalmente richiama in Riviera migliaia di turisti, prima di una breve pausa che precederà l’avvio della stagione estiva, da sempre uno dei momenti più intensi per il turismo e per l’offerta di eventi della città. Un calendario fitto che richiede una macchina organizzativa complessa, capace di gestire in tempi ravvicinati manifestazioni di grande richiamo, con un notevole afflusso di visitatori, operatori e addetti ai lavori.

Proprio su questo aspetto si è soffermato l’assessore al turismo Alessandro Sindoni durante la conferenza stampa di presentazione del Corso Fiorito, sottolineando il lavoro che sta dietro all’organizzazione di eventi di questa portata: “Un plauso va agli uffici comunali e ai volontari, insieme alle associazioni di categoria, che permettono di assemblare questo mosaico. Spesso diamo per scontato che si possano realizzare eventi così grandi, ma dietro c’è un lavoro importante”, ha dichiarato. Un riconoscimento rivolto in particolare agli uffici del turismo del Comune, impegnati nella gestione di un calendario sempre più denso, ma anche a tutte quelle realtà – associazioni, operatori e volontari – che contribuiscono alla riuscita delle manifestazioni.

Al netto delle inevitabili criticità che accompagnano eventi di queste dimensioni, la capacità di organizzare appuntamenti così ravvicinati dimostra come Sanremo sia ormai diventata una delle principali piattaforme italiane per grandi eventi, capace di attirare pubblico, turismo e attenzione mediatica durante tutto l’arco dell’anno.