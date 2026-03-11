Albenga ospita “Le Prime di Vite in Riviera”: due giorni dedicati alle nuove annate dei vini Doc e Igt del Ponente

Con venti giorni di anticipo rispetto al Vinitaly, per il terzo anno consecutivo Albenga si prepara ad accogliere “Le Prime di Vite in Riviera”, evento dedicato alla presentazione in anteprima e alla degustazione delle nuove annate dei vini Doc e Igt delle aziende della rete Vite in Riviera, con sede nelle province di Savona e Imperia. L’appuntamento è fissato per domenica 22 e lunedì 23 marzo all’interno della ex Chiesa di San Lorenzo, in piazza Rossi, suggestiva location nel cuore del centro storico della città ingauna.

Gli orari di accesso ai banchi di degustazione saranno domenica dalle 11 alle 19.30 e lunedì dalle 10 alle 18.30. Il biglietto di ingresso costa 20 euro e comprende libera degustazione, calice con tasca portacalice, piattino di stuzzichini a chilometro zero, assaggi di prodotti tipici e la visita al Museo Sommariva. È prevista una riduzione a 15 euro per i sommelier, mentre l’ingresso sarà gratuito per gli operatori Horeca, previa registrazione sul sito dell’organizzazione. Il programma sarà arricchito da una Masterclass su invito e prenotazione, intitolata “Dalla costa all'entroterra: con Vite in Riviera alla scoperta delle nuove annate Doc e Igt”, in programma domenica 22 marzo alle ore 10 a Palazzo Vecchio, nella Torre Civica. L’incontro sarà curato da Jacopo Fanciulli, brand ambassador di Vite in Riviera. Sempre domenica 22, alle ore 16, è prevista anche una visita guidata gratuita al centro storico di Albenga, con ritrovo presso l’Ufficio Iat.

L’iniziativa coinvolgerà inoltre locali, attività commerciali e strutture ricettive della città, creando un evento diffuso dedicato al vino e alle eccellenze del territorio. L’evento è realizzato con il supporto del Comune di Albenga, con il patrocinio di Regione Liguria, Camera di Commercio Riviere di Liguria, Associazione Nazionale Città del Vino ed Enoteca Regionale della Liguria, con il sostegno di Banca d’Alba e la collaborazione di Fisar e del locale “86 ò tanta sei”. La rete Vite in Riviera sarà inoltre presente anche quest’anno al Vinitaly di Verona, dal 12 al 15 aprile, con un’area espositiva nel padiglione 10, stand A3, dove saranno proposte tre masterclass dedicate ai vini del Ponente ligure.