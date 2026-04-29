Ospedaletti, “Passeggiando Assaporando” festeggia 20 anni: il 1° maggio torna la passeggiata enogastronomica tra mare e colline

Compie 20 anni Passeggiando Assaporando, l'ormai 'classica' passeggiata enogastronomica alla scoperta del territorio di Ospedaletti, in programma venerdì 1° maggio.

Si tratta di un percorso gastronomico da effettuare a piedi o parzialmente con bus-navetta gratuito, composto da cinque 'fermate' di ristoro comprese tra il livello del mare e il punto più alto nel piazzale delle Porrine. Partenza dall'Anfiteatro con antipasto rustico, e di seguito degustazione di calamari fritti in Corso Regina Margherita (il Boulevard), piatto di pasta al ragù nel piazzale delle Porrine, rostelle all'altezza del 'Pontino' e infine crostata in piazza San Giovanni. In ogni punto di ristoro sono previsti vino e bevande, per un 'tutto compreso' al costo di 20 euro a persona. La biglietteria, gestita come l'organizzazione dell'intero evento da parte del Descu Spiaretè, sarà aperta la mattina stessa del 1° maggio sotto il portico del Municipio dalle h.9 alle h.13. E' prevista la partecipazione dell'Accademia Musicale di Ospedaletti con musica live in Piazza San Giovanni, nel Piazzale del Pontino e in quello delle Porrine. “Passeggiando Assaporando” è organizzato dal Descu Spiaretè e dal Comune di Ospedaletti in collaborazione con la Protezione Civile di Ospedaletti, con la Famija Culantina di Coldirodi, con la Croce Rossa di Ospedaletti (Comitato di Sanremo).



