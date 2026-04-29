Ghost Tour Dolceacqua, nuovo appuntamento con l’esperienza narrativa notturna nel borgo dei Doria

Sabato 2 maggio torna a Dolceacqua il Ghost Tour di Autunnonero, esperienza narrativa immersiva in notturna dedicata ai misteri e alle leggende del borgo dei Doria. Il percorso si sviluppa nel cuore più antico del paese, la Téra, dal Ponte Vecchio al Castello dei Doria, e include l’ingresso notturno al castello. La partenza è prevista alle 22:00, la durata è di circa un’ora e mezza e i biglietti si prenotano esclusivamente online.

Nato nel 2016, il Ghost Tour Dolceacqua torna quest’anno in una versione completamente riscritta. La nuova stesura interviene sulla struttura del racconto, sul ritmo della narrazione a due voci e sul modo in cui i temi del percorso vengono collegati tra loro, con l’obiettivo di rendere l’esperienza ancora più immersiva e più coerente con la mentalità, le credenze e le paure delle epoche attraversate dal tour.

Anche il punto di vista dei narratori è stato ripensato. Gli Storyteller di Autunnonero non osservano più il passato con uno sguardo contemporaneo, ma raccontano i fatti dall’interno del loro tempo, attraverso un racconto orale più vivo, più dinamico e più coinvolgente.

Tra le figure della nuova versione emerge il medico vulnerario Eric Moy, legato a un misterioso trattato alchemico dedicato a Giovanni Andrea II Doria. Attraverso la sua voce, il percorso entra in un’epoca in cui medicina, alchimia, astrologia e filosofia naturale non avevano ancora confini netti, e affronta il tema di rimedi controversi sospesi tra cura, magia e sospetti di patto diabolico.

Il Ghost Tour Dolceacqua accompagna il pubblico in un itinerario dove processi alle streghe, superstizioni e leggende si intrecciano con personaggi e testimonianze del passato che prendono voce lungo il percorso

A dieci anni dalla sua nascita, il Ghost Tour Dolceacqua torna in una forma profondamente rinnovata, con una riscrittura completa che ne rafforza immersione, coerenza narrativa e identità.

La stagione proseguirà sabato 30 maggio con il Ghost Tour Triora, affiancato quest’anno dalle nuove date del Ghost Tour privato.