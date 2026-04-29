Sanremo, Giornata Nazionale del Jazz: il Club Tenco ospita il concerto dell’Eufonika Jazz Trio

Domani, giovedì 30 aprile, alle ore 17.00, nella Sede del Club Tenco a Sanremo (Spazio Amilcare Rambaldi, Piazza Cesare Battisti, 33), si terrà, in occasione della Giornata Internazionale del Jazz, il concerto dell’Eufonika Jazz Trio, composto dai musicisti Simone Giacon (sax contralto), Lorenzo Heernhut Girola (chitarra) e Mauro Demoro (contrabbasso) e con la partecipazione speciale di Amelia Tosca Cimotti (“crooner”).

L’evento, a ingresso libero, è organizzato dal Club per l’UNESCO di Sanremo ODV, in collaborazione con il Club Tenco e l’Associazione culturale ARS LONGA.

La Giornata Internazionale del Jazz, celebrata il 30 aprile, è stata istituita dall'UNESCO nel 2011 per promuovere questo genere come strumento di pace, dialogo tra culture, libertà d'espressione ed uguaglianza. Il Jazz, nato dall’incontro di diverse tradizioni e culture, rappresenta la libertà creativa, l’improvvisazione e il rispetto reciproco. Questa ricorrenza sottolinea anche il ruolo della musica nel promuovere i diritti umani, contrastare le discriminazioni e favorire l’inclusione sociale in tutto il mondo.