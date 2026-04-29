Sanremo, aperte le autocandidature per le Targhe Tenco 2026, sei le sezioni in programma

Sul sito ufficiale del Club Tenco è disponibile fino al 31 maggio la piattaforma che permette di presentare le autocandidature per le Targhe Tenco 2026, che premiano i migliori dischi dell’anno pubblicati tra il 1° giugno 2025 e il 31 maggio 2026. Le informazioni relative alle Targhe Tenco e il regolamento sono online sul sito del Club Tenco (regolamento: https://www.clubtenco.it/regolamento-targhe/; targhe assegnate dal 1984 fino a oggi: https://www.clubtenco.it/albo-doro/).

Le Targhe sono divise in 6 sezioni:

migliore album in assoluto; migliore album in dialetto (o lingua minoritaria parlata in Italia); migliore album opera prima (primo album di lunga durata del titolare, cantautore o gruppo); migliore album di interprete; migliore canzone singola (la canzone deve essere inedita e il premio va agli autori del brano); migliore album a progetto, ovvero con un unico tema che caratterizzi tutte le canzoni contenute. Il disco non deve essere attribuito a un singolo artista o gruppo, deve contenere almeno 6 brani, deve avere una durata minima di 35 minuti e deve essere realizzato con l’intervento di almeno 4 interpreti differenti (singoli o gruppi), ognuno dei quali deve essere titolare di almeno un brano (non ospite quindi, bensì interprete principale specificato nei crediti). La targa viene assegnata al produttore del disco e perciò non è prevista alcuna esibizione da parte di interpreti partecipanti al disco.

I dischi che possono partecipare all’ edizione 2026 delle Targhe Tenco devono avere le seguenti caratteristiche comuni :

essere stati pubblicati (cioè, resi disponibili in qualunque modo al pubblico) tra il 1/6/2025 e il 31/5/2026

contenere almeno 5 canzoni e avere una durata minima di 25 minuti (fanno eccezione, naturalmente, la sezione “migliore canzone singola” e “miglior album a progetto”).

e avere una (fanno eccezione, naturalmente, la sezione “migliore canzone singola” e “miglior album a progetto”). Le sezioni “migliore album in assoluto”, “migliore album in dialetto (o lingua minoritaria parlata in Italia)” e “migliore album opera prima (primo album di lunga durata del titolare, cantautore o gruppo)” devono contenere, in maggioranza, canzoni inedite ;

; Le sezioni “migliore album di interprete” e “migliore album a progetto” devono contenere, in maggioranza , versioni inedite ;

, ; avere un unico titolare italiano, che sia cantautore singolo, gruppo o interprete (fa eccezione la categoria “album a progetto”).

Le sezioni “migliore album in assoluto”, “migliore album in dialetto (o lingua minoritaria parlata in Italia)” e “migliore album opera prima (primo album di lunga durata del titolare, cantautore o gruppo)” sono riservate a titolari che siano contemporaneamente autori e interpreti della maggior parte dei brani contenuti nel disco. Le sezioni “migliore album in dialetto (o lingua minoritaria parlata in Italia)” e “migliore album di interprete” devono contenere almeno la metà dei brani che siano afferenti alla categoria nella quale concorrono, salvo casi particolari da valutare di volta in volta. Un disco (avendone le caratteristiche) può partecipare contemporaneamente a più sezioni. In nessun caso i voti sono cumulabili tra le diverse sezioni. È responsabilità di chi presenta l’autocandidatura per le Targhe Tenco garantire la corretta compilazione del modulo e la piena conformità al regolamento. Per qualsiasi controversia o dubbio, la decisione finale e insindacabile è del Direttivo del Club Tenco. Per informazioni di tipo tecnico sul caricamento delle autocandidature sulla piattaforma si prega di fare riferimento alla mail targhetenco@clubtenco.it.

Le opere degli artisti sono votate da una giuria vasta e competente formata da esperti, giornalisti e addetti ai lavori scelti dal Club Tenco, che esprime i suoi voti nei modi e tempi che vengono comunicati ai giurati dall’associazione. La giuria potrà votare a partire da 2 giugno non solo i dischi (o le canzoni) caricati sulla piattaforma presente sul sito del Club Tenco ma qualunque opera sia conforme ai criteri del regolamento (https://www.clubtenco.it/regolamento-targhe/).

L’Associazione culturale Club Tenco, fondata a Sanremo nel 1972 da un gruppo di appassionati di musica, con la guida del floricultore ed ex partigiano Amilcare Rambaldi, per promuovere e sostenere la canzone di qualità, è intitolata al grande artista e cantautore italiano Luigi Tenco e opera senza scopo di lucro, in assoluta e riconosciuta autonomia dall’industria musicale. “Lo scopo del Club è quello di riunire tutti coloro che, raccogliendo il messaggio di Luigi Tenco, si propongono di valorizzare la canzone d’autore, ricercando anche nella musica leggera dignità artistica e poetico realismo”.

Il Premio Tenco è un festival di alta qualità artistica, culturale e tecnica, che dal 1974 si tiene nella città del ponente ligure che rappresenta da sempre la musica italiana. Una manifestazione unica in Europa e al mondo alla quale vengono invitati i più interessanti cantanti-autori italiani e stranieri, nonché un’occasione di incontro e confronto fra artisti e operatori del settore musicale.

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