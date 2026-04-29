Ventimiglia ospita l'evento conclusivo dell'iniziativa "Roulez Justice!"

Il 1° maggio 2026, a Ventimiglia, si terrà un incontro di grande rilevanza sul tema della protezione dei diritti fondamentali dei migranti, in occasione della presentazione dell'attività di Medel (Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés) e dell'evento "Per Murat Arslan e lo Stato di diritto, Roulez Justice!". L'incontro, che si svolgerà nel Salone Parrocchiale Sant'Agostino (Piazza Ettore e Marco Bassi n. 3) dalle 16:30 alle 18:30, vedrà la partecipazione di esperti internazionali e di magistrati impegnati nella difesa dei diritti umani.

Il tema centrale dell'incontro riguarda la tutela dei diritti dei migranti in un momento cruciale per il diritto europeo, segnato dal nuovo patto europeo su immigrazione e asilo e dalle nuove procedure alle frontiere. In un'Europa che sta ridefinendo le sue politiche migratorie, il rispetto dei diritti umani e l'accoglienza sono diventati temi fondamentali da discutere e difendere. Tra i partecipanti all'evento ci saranno Mariarosaria Guglielmi, presidente di MEDEL e rappresentante di Magistratura democratica, e Fatma Cosadia, giudice e membro del Syndicat de la Magistrature, che interverranno insieme a esperti come Enrico Rinaldo Augusto Zucca, Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Genova, e Tiziana Paolillo, Procuratrice della Procura della Repubblica - Tribunale per i Minorenni di Genova.

L'incontro segna la conclusione dell'iniziativa “Roulez Justice!”, un viaggio in bicicletta che, partito da Strasburgo il 3 aprile, ha toccato 27 tappe in altre città europee per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla situazione di ingiusta detenzione di Murat Arslan, un magistrato turco in carcere dal 2016. Murat Arslan è stato premiato nel 2017 con il Premio Václav Havel per i diritti umani del Consiglio d’Europa per la sua lotta per una giustizia indipendente. Con l'iniziativa, i partecipanti hanno voluto portare alla luce anche le condizioni di ingiusta detenzione di molti attivisti, magistrati e avvocati in Turchia, a partire proprio da Arslan.

L'evento a Ventimiglia offrirà dunque un'opportunità unica per riflettere sulle sfide del diritto migratorio e per difendere i valori dello stato di diritto, in un momento in cui l'Europa è chiamata a decidere come gestire l'accoglienza e i diritti dei migranti di fronte ai cambiamenti legislativi in corso.