Bordighera, omaggio a Libereso Guglielmi alla la Biblioteca Civica

Nel decimo anniversario della sua scomparsa, Bordighera celebra Libereso Guglielmi, il giardiniere che ispirò Calvino e divenne simbolo di una visione anarchica e libera della natura. La rassegna “Omaggio a Libereso: il giardiniere di Calvino”, promossa dall’Associazione Amici di Libereso e in collaborazione con l'Associazione Culturale “Il Ponte”, offrirà un percorso attraverso la botanica, la letteratura e la cultura del paesaggio, restituendo l’attualità del suo pensiero.

Dal 13 maggio all'11 giugno 2026, la Biblioteca Civica di Bordighera si trasformerà in un luogo di memoria e sperimentazione, con eventi aperti al pubblico, dove si discuterà di biodiversità, cucina sostenibile, e del rapporto intimo tra uomo e natura. Tra i momenti più attesi, la presentazione del ricettario di Libereso, mostre documentarie e laboratori botanici dedicati alla sua passione per le piante e il giardinaggio.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero.